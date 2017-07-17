Карты «Совесть» распространит «Связной»

Источник, близкий к одной из сторон проекта, утверждает, что за выдачу каждой карты «Связной» может получить 1500-3000 руб. «Совесть»

Карты «Совесть» будут выдаваться более чем в 2700 салонах «Связного» по всей России - об этом «Ведомостям» рассказали представители Qiwi и «Связного». В «Связном» можно также будет пополнить «Совесть» и получить консультацию по ее обслуживанию, рассказывает представитель «Связного» Сергей Тихонов.

Сколько карт рассрочки планируется выдать в «Связном» и сколько Qiwi заплатит за этого ритейлеру, их представители не говорят: Тихонов отмечает, что вознаграждение за привлечение пользователей карт соответствует аналогичному показателю для других кредитных карт, представленных в магазинах ритейлера.

Источник, близкий к одной из сторон проекта, утверждает, что за выдачу каждой карты «Связной» может получить 1500-3000 руб. По прогнозу менеджера одного из сотовых ритейлеров, через «Связной» за год Qiwi сможет раздать несколько сот тысяч таких карт - то есть доход «Связного» может составить несколько сот миллионов рублей. Источник, близкий к одной из сторон проекта, говорит, что через ритейлера точно может продвигаться 100 000 банковских карт в год.

Также «Связной» рассчитывает на рост продаж товаров и услуг. «Совестью» может расплатиться покупатель, которому в кредите отказал другой банк, надеется Тихонов. 25% смартфонов и планшетов в «Связном» в этом году покупается на заемные средства, посчитал он. В Qiwi говорят, что в категории «электроника» у партнеров, принимающих их карту, средний чек вырос в среднем на 70-80%.

«Совесть» заинтересовала не только «Связой». МТС развивает продажи разных финансовых продуктов, сейчас она оценивает перспективы «Совести», утверждает представитель оператора Дмитрий Солодовников.

Финансовые показатели за 2016 г. «Связной» не раскрывает. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 г. выручка его головной операционной компании «Связной логистика» составла 76,6 млрд руб.

Зачем платить за «Совесть»?

Qiwi начала выпускать «Совесть» в ноябре 2016 г. По словам предствителя Qiwi, ежемесячно компания получает около 450 000 заявок на выдачу карты. Сколько заявок удовлетворяется, он не уточнил. В отличие от классических кредитных карт, ставка по «Совести» на период рассрочки для держателя (до года) - 0%. Комиссию Qiwi (в среднем 3-6% от суммы покупки) платят продавцы товаров и услуг. По словам представителя Qiwi, сейчас карта доставляется заказчикам с курьерами в 630 населенных пунктах, а также выдается через несколько десятков пунктов выдачи в крупных городах. По планам Qiwi, к 2020 г. будет выдано более 4 млн карт.

Обычно за выдачу кредитной карты банки платят розничным сетям 1000-2000 руб., отмечает менеджер одного из ритейлеров. За подключения сотового абонента ритейлер в среднем получает 500-600 руб., утверждает он. Продажа финансовых продуктов, с одной стороны, более доходна, с другой стороны - их покупателей меньше, отмечает он. По словам этого человека, в его розничной сети доля операционной прибыли от финансового бизнеса уже сравнялась с долей прибыли от продажи sim-карт и составляет примерно 30%. Но операционная прибыль от финансовых сервисов растет примерно на 10% в год, а платежи операторов не растут, рассказывает он.

В 2017 г. контракты операторов формируют примерно такую же долю и в выручке и в прибыли «Связного», что и годом ранее: выручка от продаж sim-карт примерно на уровне января - июня 2016 г., говорит Тихонов. Доля финансовых сервисов в общих продажах ритейлера в первом полугодии, напротив, увеличилась, отмечает он.

Сейчас доходы сотовых ритейлеров от продажи sim-карт снижаются - порог насыщения практически достигнут, новых подключений становится меньше, а после того как из не принадлежащих мобильным операторам ритейлеров на рынке остался только «Связной», у операторов отсутствует необходимость агрессивно стимулировать розницу, выплачивая дилерам бонусы за привлечение новых абонентов, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Также ритейлеры сталкиваются с сокращением оплаты услуг сотовых операторов, так как эти платежи уходят в банки (особенно после запуска Сбербанком номера 900) и т. п., объясняет он. Частично выпадающие доходы компенсируют более сложные финансовые продукты, например кредитные карты, доля доходов и прибыли от продажи которых в выручке ритейлеров динамично растет, утверждает Бурмистров. Насколько велика эта доля, он оценить затруднился.