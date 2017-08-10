Абоненты МГТС не захотели подключаться к пакетным тарифам оператора в обмен на бесплатный телефон Samsung

Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: Смартфоном не заманишь

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15 000 смартфонов МГТС – капля в море, дотационные аппараты никак не повлияли на московский рынок интернета и мобильной связи, отмечают аналитики «ТМТ консалтинга» Андрей Гордеев / Ведомости

С конца прошлого года МГТС выдала своим абонентам 15 000 смартфонов Samsung Galaxy J1 и J2. Практически бесплатно (за символический 1 руб. в месяц) их могли получить те, кто подключил интернет, платное телевидение и мобильную связь от МГТС за 800 руб. в месяц.