Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: Смартфоном не заманишь

Абоненты МГТС не захотели подключаться к пакетным тарифам оператора в обмен на бесплатный телефон Samsung

Предложением воспользовался только 1% ее пользователей

С конца прошлого года МГТС выдала своим абонентам 15 000 смартфонов Samsung Galaxy J1 и J2. Практически бесплатно (за символический 1 руб. в месяц) их могли получить те, кто подключил интернет, платное телевидение и мобильную связь от МГТС за 800 руб. в месяц.

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