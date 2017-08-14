ИТ-бизнес

Google мог заплатить $3 млрд Apple

За установку поиска Google по умолчанию на устройствах iPhone и iPad

Американская корпорация Google могла заплатить компании Apple $3 млрд за установку поисковой системы компании по умолчанию на устройствах iPhone и iPad в 2017 г., пишет CNBS со ссылкой на аналитическую компанию Bernstein. Эти доходы приносят большую часть выручки компании Apple сегмента «услуги», пишет компания.

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