Google мог заплатить $3 млрд Apple
За установку поиска Google по умолчанию на устройствах iPhone и iPad
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Устройства на операционной системе iOS приносят Google около 50% всех доходов от мобильных поисковых систем, поэтому Google вряд ли откажется от такого контракта
Евгений Разумный / Ведомости
Американская корпорация Google могла заплатить компании Apple $3 млрд за установку поисковой системы компании по умолчанию на устройствах iPhone и iPad в 2017 г., пишет CNBS со ссылкой на аналитическую компанию Bernstein. Эти доходы приносят большую часть выручки компании Apple сегмента «услуги», пишет компания.
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