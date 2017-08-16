Московский оператор наружной рекламы ТРК сменил собственников
В ТРК воспользовались опционом и выкупили 5% у «Инверсии»
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Московский оператор наружной рекламы ТРК сменил собственников
Е. Разумный / Ведомости
Инвестиционная компания «Инверсия» сократила долю в операторе наружной рекламы ТРК в начале августа, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».
До конца февраля 2016 г. 99% ТРК принадлежали Геллеру и 1% - бывшему генеральному директору ТРК Сергею Антипяту. В 2016 г. «Инверсия» стала владельцем 20% ТРК. Остальные 79% акций компании принадлежали самому Геллеру, и 1% - генеральному Антипяту.
В начале августа 2017 г. «Инверсия» сократила долю в операторе ТРК до 15%, остальные 79% по-прежнему принадлежат Геллеру, 6% - самой компании ТРК.
Представитель «Инверсии» подтвердил «Ведомостям» факт сделки, но от дальнейших комментариев отказался.
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