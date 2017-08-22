Экс-акционеры киргизского сотового оператора «Мегаком» судятся с властями страны

В стокгольмском суде бывшие собственники актива пытаются взыскать $200 млн. Во столько они оценивают стоимость компании, отнятой у них почти 10 лет назад

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Penwell опасается, что киргизские власти могут быстро продать MegaCom, говорится в его сообщении MegaCom

Юридическая фирма Hogan Lovells подала в Арбитражный суд Стокгольма иск к властям Киргизии от имени бывшего акционера киргизского сотового оператора MegaCom – компании Penwell. Это следует из заявления Penwell, которое поступило в редакцию «Ведомостей». Компания бизнесмена Глеба Огнянникова хочет взыскать с них более $200 млн компенсации «за экспроприацию своих инвестиций», говорится в нем. Penwell обвиняет киргизские власти в том, что они не исполнили решения местных судов о передаче активов.