Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: Киргизский связной
Экс-акционеры киргизского сотового оператора «Мегаком» судятся с властями страны
В стокгольмском суде бывшие собственники актива пытаются взыскать $200 млн. Во столько они оценивают стоимость компании, отнятой у них почти 10 лет назад
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Penwell опасается, что киргизские власти могут быстро продать MegaCom, говорится в его сообщении
MegaCom
Юридическая фирма Hogan Lovells подала в Арбитражный суд Стокгольма иск к властям Киргизии от имени бывшего акционера киргизского сотового оператора MegaCom – компании Penwell. Это следует из заявления Penwell, которое поступило в редакцию «Ведомостей». Компания бизнесмена Глеба Огнянникова хочет взыскать с них более $200 млн компенсации «за экспроприацию своих инвестиций», говорится в нем. Penwell обвиняет киргизские власти в том, что они не исполнили решения местных судов о передаче активов.
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