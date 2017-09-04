Четвертый в мире производитель смартфонов начал экспансию в Россию

Oppo активно ищет сотрудников в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, следует из списка вакансий на сайте hh.ru Edgar Su / Reuters

Китайский производитель смартфонов Oppo выходит на российский рынок, следует из сообщения компании. Россия — очень большой и перспективный рынок, в котором Oppo абсолютно уверена, цитируют ее представители директора международного мобильного подразделения Oppo Ская Ли. Сроки начала экспансии в Россию и ее детали Oppo не раскрывает.

Oppo — четвертый по доле мирового рынка смартфонов производитель. По данным IDC, во II квартале 2017 г. Oppo поставила на мировой рынок 27,8 млн смартфонов — на ее долю пришлось чуть более 8% отгрузок. За год ее доля выросла на 2,5 п. п. На первом, втором и третьем местах — Samsung (23,3%), Apple (12%) и Huawei (11,3%). Несмотря на то что Oppo работает в достаточно высоком ценовом сегменте, ее смартфоны хорошо продаются, так как компания активно инвестирует в продвижение, маркетинг и рекламу: это отличает ее от большинства других китайских производителей, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Oppo активно ищет сотрудников в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, следует из списка вакансий на сайте hh.ru. Oppo ищет специалистов по работе с кадрами, продажам, дизайнеров, переводчиков и др. Также переговоры - пока предварительные - Oppo провела с крупнейшими российскими сотовыми ритейлерами, среди которых «Евросеть», «Русская телефонная компания» (розничная сеть МТС), рассказали «Ведомостям» близкие к розничным сетям источники. Переговоры с Oppo ведет и «М.видео», передал «Ведомостям» директор ее проекта M_mobile Андрей Губанов. «Связной» ведет переговоры с Oppo и рассматривает возможность продажи ее смартфонов, говорит представитель ритейлера Сергей Тихонов.

Не исключено, что смартфоны Oppo появятся в России до конца 2017 г., утверждают два собеседника «Ведомостей». По словам одного из них, сейчас Oppo разрабатывает стратегию выхода на российский рынок. Он не исключает, что на первых порах речь может идти о небольшом, менее 10 наименований, модельном ряде. В каком ценовом сегменте, этот человек не уточнил, отметив, что стоить они могут как дорогие аппараты других китайских брендов, например Xiaomi или ZTE. Наиболее дорогая из продающихся сейчас в России модель ZTE - Axon 7, стоит около 31 500 руб., следует из материалов партнера нескольких производителей электроники. Смартфон Xiaomi Mi Mix c памятью 256 Гб (также самый дорогой аппарат из поставляемого в Россию модельного ряда) стоит почти 40 000 руб.

По словам Муртазина, в России смартфоны Oppo могут быть представлены в широком ценовом сегменте - от 10 000 руб. до 50 000 руб. Успешным продажам помогут активные инвестиции в маркетинг и рекламу - к весне 2018 г. Oppo вполне по силам завоевать до 5% российского рынка смартфонов в штуках, считает он.

Губанов отмечает, что продажи смартфонов китайских брендов в России сейчас быстро растут - темпы роста некоторых в 4-5 раз опережают показатели роста рынка. Например, в августе 2016 г. доля Xiaomi в штучных продажах смартфонов в России составляла 0,4%, рассказывал «Ведомостям» представитель МТС Дмитрий Солодовников. А в июле 2017 г. Xiaomi продала 4,4% смартфонов в России, выйдя по этому показателю на пятое место, следует из материалов партнера нескольких производителей электроники. Доля Huawei с суббрендом Honor в июле 2017 г. составила 10,4% - годом ранее она равнялась 3,5%. Скорее всего, Oppo начинает экспансию в Россию, ориентируясь на успехи других китайских производителей, считает сотрудник одной из розничных сетей.

Тихонов напоминает, что в 2013 г. Oppo уже выходила на российский рынок, но спустя год свернула продажи. Компания предложила устройства с высокими потребительскими характеристиками, но покупателей отпугнула высокая цена и то, что бренд был неизвестен в России, отмечает он. Но сейчас достаточно высокие цены на аппараты китайских брендов не смущают покупателей, заключил Тихонов.