Oppo не ждали

В России появятся смартфоны одного из самых популярных китайских производителей – Oppo. Компания ищет сотрудников в России и договаривается с крупными ритейлерами

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Китайские смартфоны на волне популярности в России – их продажи очень быстро растут, говорит директор проекта «М.видео» Manu Fernandez / AP

Китайский производитель смартфонов Oppo сообщил о намерении выйти на российский рынок. Oppo, входящая в группу BBK Electronics (ей также принадлежит бренд смартфонов Vivo), – четвертый по доле мирового рынка производитель смартфонов.

По данным IDC, во II квартале 2017 г. Oppo поставила на мировой рынок 27,8 млн устройств – на ее долю пришлось чуть более 8% отгрузок. На 1-м, 2-м и 3-м местах – Samsung (23,3%), Apple (12%) и Huawei (11,3%). В Китае Oppo на 2-м месте по продажам смартфонов после Huawei.

Россия – очень большой и перспективный рынок, в котором Oppo абсолютно уверена, заявляют представители компании со ссылкой на директора международного мобильного подразделения Oppo Ская Ли. Сроки начала экспансии в Россию и ее детали Oppo не раскрывает.

Несмотря на то что Oppo работает в достаточно высоком ценовом сегменте, ее смартфоны пользуются популярностью, так как компания активно инвестирует в продвижение, маркетинг и рекламу – это отличает ее от большинства других китайских производителей, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Oppo предварительно договорилась о продажах своих смартфонов в крупнейших сотовых сетях, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к ним. Представители «Евросети», «Связного» и «М.видео» подтвердили факт переговоров, но детали не раскрыли. Oppo появится в рознице МТС, утверждает ее представитель Дмитрий Солодовников.

Вторая попытка Представитель «Связного» Сергей Тихонов напоминает, что в 2013 г. Oppo уже выходила на российский рынок, но спустя год свернула продажи. Компания предложила устройства с высокими потребительскими характеристиками, но покупателей отпугнула высокая цена и то, что бренд был неизвестен в России, отмечает он. Но сейчас достаточно высокие цены на аппараты китайских брендов не смущают покупателей, отмечает Тихонов.

В то же время компания активно ищет сотрудников в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, свидетельствуют вакансии, опубликованные на сайте для поиска сотрудников и работы hh.ru.

Не исключено, что смартфоны Oppo появятся в России до конца 2017 г., утверждают два собеседника «Ведомостей». Солодовников говорит о III квартале. По словам сотрудника розничной сети, Oppo только разрабатывает стратегию выхода на российский рынок. Он не исключает, что на первых порах речь может идти о небольшом, менее 10 наименований, модельном ряде. В каком ценовом сегменте, этот человек не уточнил, отметив, что стоить они могут как дорогие аппараты других китайских брендов, например Xiaomi или ZTE. Другой источник «Ведомостей» говорит о трех моделях.

Наиболее дорогая из продающихся сейчас в России модель ZTE – Axon 7 стоит около 31 500 руб. Смартфон Xiaomi Mi Mix c памятью 256 Гб (также самый дорогой аппарат из поставляемого в Россию модельного ряда) стоит почти 40 000 руб.

По словам Муртазина, в России смартфоны Oppo могут быть представлены в широком ценовом сегменте – от 10 000 до 50 000 руб. Oppo вполне по силам завоевать до 5% российского рынка, считает он. Перспективы у Oppo хорошие, согласны директор по закупкам «Евросети» Алексей Широков и представитель «Эльдорадо» Юлия Завьялова.

Китайские смартфоны на волне популярности в России – их продажи очень быстро растут, говорит директор проекта «М.видео» M_mobile (торгует мобильными устройствами) Андрей Губанов. Пример тому – Xiaomi. Еще в августе 2016 г. на долю этого производителя приходилось только 0,4% всех продаж смартфонов в России, а уже в июле этого года – 4,4%. На Huawei вместе с его суббрендом Honor в июле 2017 г. пришлось 10,4% продаж, а годом ранее – только 3,5%. Скорее всего, Oppo начинает экспансию в Россию, ориентируясь на успехи других китайских производителей, считает сотрудник одной из розничных сетей.