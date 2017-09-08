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Технологические компании в США испытывают давление со стороны спецслужб

К такому выводу пришел создатель Telegram Павел Дуров после попытки ФБР получить данные пользователей мессенджера

Создатель Telegram Павел Дуров предполагает, что технологические компании, которые базируются в США, испытывают сильное давление со стороны спецслужб. Об этом он написал в Telegram-канале. К такому выводу Дуров пришел после того, как столкнулся с попытками оказывать давление на Telegram сотрудниками ФБР. «Мы можем надеяться, что открытая правовая система будет защищать их», - написал он. Учитывая возможности предъявления компаниям секретных требований, Дуров предупреждает о том, что пользователи могут даже не узнать о том, что их данные кому-то передаются. По словам предпринимателя, подтвердились худшие опасения.

Ранее Дуров рассказал о попытках ФБР завербовать его в беседе изданию The Baffler.

По его словам, ФБР заинтересовалось им еще в 2014 г., после продажи доли «В контакте», и первое общение с агентами американской спецслужбы состоялось на границе США. Сотрудники ведомства интересовались его работой над соцсетью и запросами российских властей данных на пользователей.

В 2016 г. два сотрудника ФБР без предупреждения пришли к Дурову в арендованное через Airbnb жилье в Сан-Франциско. Как агенты узнали адрес, Дуров не знает — о сделке через этот сайт знают лишь арендатор и арендодатель. Агенты предъявили ему некую подписанную судьей бумагу и предложили наладить некий канал передачи информации на конкретных пользователей. По словам Дурова, сотрудники ФБР объяснили это борьбой с терроризмом.

Также, утверждает Дуров, ФБР пыталось предложить одному из сотрудников Telegram несколько десятков тысяч долларов. «Наши разработчики и так миллионеры. Мы им хорошо платим, и их не подкупить подобным предложением», — заявил изданию Дуров.

По его словам, весь его опыт говорит о том, что защита личных данных - практически очень трудная задача, особенно учитывая тот факт, что Google и Apple, от которых зависят мобильные пользователи, располагаются в США. «Я надеюсь, однажды большие компании вроде Apple и Google смогут стать по-настоящему независимыми от любых правительств», - написал Дуров, добавив, что будет делать все для того, чтобы сохранять личные данные пользователей.

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