Руководитель Европола пожаловался на неуступчивость администрации Telegram - Times

Администрация приложения Telegram не идет на сотрудничество со спецслужбами, которые пытаются пресечь использование этого приложения джихадистами. Как пишет Times, это заявил руководитель Европола Роб Уэйнрайт. По его словам, Facebook и Twitter сотрудничают со спецслужбами, помогая пресекать в том числе террористическую пропаганду, однако Telegram от такого сотрудничества уклоняется, пересказывает Русская служба ВВС. Как пересказывает ТАСС, Уэйнрайт признает, что руководство Telegram идет на определенные контакты, но «это совсем не то, что мы получаем от Facebook, Twitter и ряда других» и это принципиальная позиция гендиректора Telegram. «Они в определенной степени уклоняются от запросов. Я не могу сказать, что они наотрез отказываются (отвечать). Но у нас еще не было возможности наладить (с мессенджером) такие же конструктивные отношения, как с Facebook и Twitter», - цитирует ТАСС.

Times напоминает заявления создателя Telegram Павла Дурова: «Нам не нравится бюрократия, полицейские государства, большие правительства, войны, социализм и чрезмерные нормативы» (перевод ВВС), и «нам нравится свобода, сильные судебные системы, маленькие правительства, свободные рынки, нейтралитет и гражданские права».

Times напоминает, что Telegram популярен среди молодых джихадистов, присоединяющихся к «Исламскому государству» (запрещено в России), а также им пользовался один из самых продвинутых британских кибертеррористов. На проходящем в Лондоне конгрессе по борьбе с терроризмом Уэйнрайт заявил, что игиловцы создают собственную социальную сеть, эту платформу выявили спецслужбы.