«Компромат.ру» заблокирован в России

«Компромат.ру» неоднократно блокировали – первый раз еще в 2008 г. Е. Разумный / Ведомости

Сайты Comporomat.ru и kompromat.ru заблокированы и недоступны для пользователей из России, убедились «Ведомости». Еще вчера compromat.ru был доступен. Сайты можно открыть с помощью анонимайзеров, доступной также остается копия ресурса по адресу compromat.net.

На заблокированных страницах указано, что доступ к ресурсу ограничен согласно федеральному законодательству, и приводятся три возможные причины – нарушение авторских прав, экстремизм, информация, вредящая детям.

Доступ к одной из станиц compromat.ru ограничен по решению Дорогомиловского районного суда Москвы, вынесенному еще в апреле этого года, следует из данных универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам. О какой именно странице идет речь, не сообщается. Уточняется лишь, что ресурс внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Представитель Дорогомиловского суда сообщил, что по указанному в сервисе номеру дела зарегистрирован иск Ю. Н. Гущина и Ю. В. Хлебникова к Neive Limited (эта компания Андрея Рутберга в 2010 г. купила «Компромат.ру») о признании незаконным распространения персональных данных, иск удовлетворен судом в апреле, вердикт не оспаривался. Других деталей представитель суда не раскрыл.

Если судить по базе «Компромат.ру», иск к ресурсу, скорее всего, подали основатели группы «Гута» Юрий Гущин и Юрий Хлебников. Еще в 2004 г. «Компромат» опубликовал статью «Кто владеет Гута-банком», где указал что у Гущина и Хлебникова якобы имеются многочисленные судимости. Сейчас доступ к этому тексту заблокирован на работающей копии ресурса compromat.net, но с ним можно ознакомиться на ComporomatWiKi.org. Гута-банк был создан в 1991 г. как часть группы «Гута». Основные активы группы - кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры» и комплекс недвижимости на базе бывшей фабрики «Красный Октябрь» в центре Москвы. Сам банк был продан в 2004 г. ВТБ и переименован в «ВТБ 24». «Гута» не продала ВТБ бренд и позднее создала новый банк под тем же названием, он действует и сейчас.

Журнал Forbes оценивает состояние Гущина в $1 млрд, он входит в список 100 богатейших людей России.

Представитель Роскомнадзора (отвечает за исполнение блокировок сайтов) и администраторы «Компромат.ру» пока не ответили на запрос.

«Компромат.ру» – один из самых известных ресурсов рунета, созданный Сергеем Горшковым в 1999 г. Сайт часто обвиняли в размещении некорректной информации, неоднократно атаковали, из-за этого долгое время он был недоступным для пользователей. В 2010 г. Горшков продал его частному инвестору Андрею Рутбергу.

«Компромат.ру» неоднократно блокировали – первый раз еще в 2008 г. Затем в 2012 г. Ru-Center по требованию властей разделегировал домен kompromat.ru, затем решение было оспорено.

В начале августа этого года Роскомнадзор включил «Компромат.ру» в реестр запрещенных сайтов на основании решения Октябрьского районного суда Белгорода по иску о защите чести и достоинства главы Белгородского УВД, генерал-майора полиции Виктора Пестерева, писал CNews. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский тогда рассказывал, что служба безуспешно пыталась связаться с администраторами ресурса и убедить их выполнить решение суда об удалении спорной статьи. Страница со статьей «300 млн руб. из "полицейского" банка вывели на Виктора Пестерева» недоступна и на работающей копии сайта kompromat.net, убедились «Ведомости».