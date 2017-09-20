«Эр-телеком» купил петербургского b2b оператора «Директ-телеком»

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У «Директ-телекома» более 60 корпоративных клиентов в Петербурге Д. Абрамов / Ведомости

ООО «Вест колл СПб», подконтрольное пермскому АО «ЭР-телеком холдинг», приобрело 100% ООО «Директ-телеком» («Телрос-телеком»).

«Директ-телеком» предоставляет услуги доступа в интернет, телефонии, IТ-аутсорсинга корпоративным клиентам. В числе ее клиентов – «Ленэнерго», Кировский завод, ПТК, Исаакиевский собор, к сети подключено более 60 петербургских бизнес-центров.

Объединение позволит направить ресурсы провайдеров на разработку и внедрение новых услуг и сервисов на территории Петербурга, а также усилить позиции холдинга в b2b-сегменте города, сообщил «Вест колл». Руководство холдинга «Телрос» приняло решение сконцентрировать усилия на разработке и производстве телекоммуникационного оборудования и средств защиты информации, выполнении сложных инжиниринговых проектов, объясняется в релизе причина продажи «Телрос-телекома». По данным ЕГРЮЛ, смена владельца компании состоялась 11 сентября.

Гендиректор оператора «Смарт телеком» Андрей Суходольский сообщил, что его компания тоже претендовала на покупку «Директ-телекома», но «Эр-телеком» раньше подписал обязывающие документы. По его словам, актив представляет интерес для операторов, работающих в b2b-сегменте. Синергия от объединения абонентских баз при покупке должна быть значительной, говорит Суходольский. В последние годы выручка «Директ-телекома» росла очень медленно, на 10-15 млн руб. в год, но его владельцы объясняли продажу тем, что у них есть более прибыльные проекты, в которые они хотели бы вложить средства. Связаться с представителем ГК «Телрос» вчера не удалось.

Выручка ООО «Директ-телеком» за 2016 г., по данным СПАРК, составила 253,6 млн руб., прибыль – 15,5 млн руб. «Телрос-телеком» работает на рынке с 1992 г. По данным сайта компании, «Телрос-телеком» владеет собственной волоконно-оптической сетью протяженностью более 500 км.

ГК «Телрос» предоставляет клиентам комплексные решения под ключ в области связи и безопасности. Компания разрабатывает и поставляет телекоммуникационное оборудование, оказывает услуги системной интеграции, владеет Санкт-Петербургской академией безопасности. Общая выручка основных юрлиц «Телроса» за 2016 г. (за исключением «Директ-телекома») составила 1,3 млрд руб. По данным ЕГРЮЛ, ЗАО «Телрос» принадлежит гендиректору Александру Гусарову (45%), Сергею Таразевичу (45%) и Сергею Горбаченко (10%).

Гендиректор ИА Telecom Daily Денис Кусков оценивает сумму сделки в 350-400 млн руб. По его словам, для «Вест колла» это интересный актив, за счет разработанных «Телросом» решений «Вест колл» сможет усилить позиции на корпоративном рынке.