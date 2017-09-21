Toshiba готовится продать подразделение чипов памяти за $18,9 млрд

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Подразделение микросхем, один из наиболее ценных активов корпорации, является совместным предприятием Toshiba и американской Western Digital Kiyoshi Ota / Bloomberg

Совет директоров японской корпорации Toshiba решил продать за 2,1 трлн иен ($18,9 млрд) подразделение чипов памяти транснациональному консорциуму. В него входят фонд прямых инвестиций Bain Capital, компании Apple, Dell, Kingston, а также южнокорейский производитель чипов SK Hynix. Подразделение микросхем, один из наиболее ценных активов корпорации, является совместным предприятием Toshiba и американской Western Digital. Стороны завершают переговоры и улаживают мелкие разногласия и сделка может быть подписана уже в среду, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к консорциуму. Сделка позволит японской корпорации избежать делистинга на Токийской бирже.

Toshiba переживает финансовый кризис, связанный с банкротством атомно-энергетического проекта ее американского подразделения Westinghouse Electric. Ситуация усугубляется последствиями финансового скандала 2015 г. Чтобы избежать делистинга и сохранить статус публичной компании, Toshiba должна продать подразделение чипов до марта 2018 г.

Крупнейшие кредиторы Toshiba в последние месяцы настаивали на скорейшем заключении сделки. Помимо названного консорциума интерес к подразделению Toshiba проявляла тайваньская корпорация Foxconn Technology Group. Она была готова заплатить за актив до 3 трлн иен. Финансово это предложение было весьма выгодным, но японское правительство выступило против продажи стратегически важного микропроцессорного бизнеса зарубежному покупателю. Еще одно альтернативное предложение поступало от фонда прямых инвестиций KKR совместно с Western Digital, но этот вариант совет директоров Toshiba даже не обсуждал.

Ожидается, что подписание соглашения выведет Toshiba из-под угрозы делистинга. Но для завершения сделки корпорации придется уладить конфликт с ее партнером по совместному предприятию, Western Digital, а также получить одобрение антимонопольных органов. Если корпорация преодолеет все эти препятствия, в сделке примут участие две японские государственные финансовые структуры.

13 сентября Toshiba подписала с Bain соглашение о намерениях, и его цель – к концу месяца заключить окончательный договор, пишет The Wall Street Journal. Эти действия вызвали неодобрение Western Digital – компания пригрозила заблокировать продажу актива.