Сразу два фильма продюсера Роднянского претендуют на «Оскар»

Сразу два фильма продюсера Александра Роднянского попали в список картин, которые выдвинуты в этом году на получение «Оскара» в категории «Лучший зарубежный фильм» Андрей Махонин / Ведомости

Сразу два фильма продюсера Александра Роднянского попали в список картин, которые выдвинуты в этом году на получение «Оскара» в категории «Лучший зарубежный фильм». Список формируют национальные оскаровские комитеты, в этом году в него попало 85 картин. От России бы выдвинут фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева. Его продюсеры - Роднянский и Сергей Мелькумов. От Сербии выдвинут фильм «Реквием по госпоже Ю» режиссера Бояна Вулетича, его продюсеры - Томи Салковски, Стефан Младеновик, Алис Ормирэ, а также Роднянский. Его фильм - совместное производство Сербии, Македонии, России и Франции.

Фильм Вулетича - история Елены, чей муж умер год назад и которая решается на самоубийство. Но сначала ей надо возобновить медицинский полис, а прежний работодатель оказывается банкротом (описание с сайта «Кинопоиск»).

Роднянский - известный российский продюсер, бывший гендиректор «СТС Медиа». В 2014 г. в прокат вышел фильм Звягинцева «Левиафан», спродюсированный Роднянским. Этот фильм получил премию «Золотой глобус» и стал номинантом на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». «Сталинград» режиссера Федора Бондарчука, где Роднянский был продюсером, стал первым российским фильмом в формате IMAX и собрал самую большую кассу среди отечественных картин (1,7 млрд руб.). В прошлом году Роднянский стал членом Американской киноакадемии, которая и присуждает «Оскар».

Из 85 картин, претендующих на «Оскар» как лучший зарубежный фильм, в конце этого года академия отберет сначала девять в «короткий лист», а потом финальную пятерку, которая и будет номинирована на получение приза. Сама церемония награждения состоится в марте в Лос-Анджелесе.

Церемония «Оскар», февраль 2016 года