Сразу два фильма продюсера Роднянского претендуют на «Оскар»

Сразу два фильма продюсера Александра Роднянского попали в список картин, которые выдвинуты в этом году на получение «Оскара» в категории «Лучший зарубежный фильм»
Андрей Махонин / Ведомости
Сразу два фильма продюсера Александра Роднянского попали в список картин, которые выдвинуты в этом году на получение «Оскара» в категории «Лучший зарубежный фильм». Список формируют национальные оскаровские комитеты, в этом году в него попало 85 картин. От России бы выдвинут фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева. Его продюсеры - Роднянский и Сергей Мелькумов. От Сербии выдвинут фильм «Реквием по госпоже Ю» режиссера Бояна Вулетича, его продюсеры - Томи Салковски, Стефан Младеновик, Алис Ормирэ, а также Роднянский. Его фильм - совместное производство Сербии, Македонии, России и Франции.
Фильм Вулетича - история Елены, чей муж умер год назад и которая решается на самоубийство. Но сначала ей надо возобновить медицинский полис, а прежний работодатель оказывается банкротом (описание с сайта «Кинопоиск»).
Роднянский - известный российский продюсер, бывший гендиректор «СТС Медиа». В 2014 г. в прокат вышел фильм Звягинцева «Левиафан», спродюсированный Роднянским. Этот фильм получил премию «Золотой глобус» и стал номинантом на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». «Сталинград» режиссера Федора Бондарчука, где Роднянский был продюсером, стал первым российским фильмом в формате IMAX и собрал самую большую кассу среди отечественных картин (1,7 млрд руб.). В прошлом году Роднянский стал членом Американской киноакадемии, которая и присуждает «Оскар».
Из 85 картин, претендующих на «Оскар» как лучший зарубежный фильм, в конце этого года академия отберет сначала девять в «короткий лист», а потом финальную пятерку, которая и будет номинирована на получение приза. Сама церемония награждения состоится в марте в Лос-Анджелесе.
В Лос-Анджелесе завершилась 89-я церемония вручения кинопремий «Оскар». Лучшим фильмом года стала картина «Лунный свет»
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Reuters
Победителя в номинации «Лучший фильм» объявили со второй попытки. Сначала Уоррен Битти после паузы назвал «Ла-ла ленд», но затем выяснилось, что произошла ошибка и «Оскар» присужден ленте «Лунный свет». Оказалось, что Битти и Фэй Данауэй, которые представляли номинацию, по ошибке вручили не тот конверт
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Lucy Nicholson / Reuters
В итоге «Ла-ла ленд» получил шесть «Оскаров» из 14 номинаций: за операторскую работу, работу художника-постановщика, музыку, песню, главную женскую роль и режиссуру. Создатель «Ла-ла ленд» Дэмьен Шазелл (на фото в центре) стал самым молодым режиссером – обладателем «Оскара» в истории награды
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Chris Pizzello/Invision/AP
Награду лучшей актрисе Эмме Стоун вручал триумфатор прошлого года Леонардо Ди Каприо
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Chris Pizzello/Invision/AP
Джон Ледженд исполнил во время премии композициии City of Stars и Audition из "Ла ла ленд", номинированные как "Лучшая песня". Победителем признали City of Stars
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Richard Shotwell/Invision/AP
Почетную премию за вклад в киноискусство получил Джеки Чан
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Lucy Nicholson / Reuters
Лучшим иностранным фильмом признали работу иранского режиссера Асгара Фархади «Коммивояжер». Фахради и исполнительница главной роли Таране Алидусти отказались приехать на «Оскар» в знак протеста против политики Дональда Трампа в отношении правил въезда в США. Также на церемонии не оказалось оператора лучшего короткометражного документального фильма «Белые шлемы» (на фото его авторы) - ему не дали визу
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Chris Pizzello/Invision/AP
По традиции на церемонии вспомнили актеров и режиссеров, умерших в прошедшем году. На фото: актриса Кэрри Фишер
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Jordan Strauss/Invision/AP
Лучшим анимационным фильмом назвали "Зверополис"
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Lucas Jackson / Reuters
В номинации «Лучший актер первого плана» победил Кейси Эффлек за работу в картине «Манчестер у моря»
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Jordan Strauss/Invision/AP
Лучшими исполнителями ролей второго плана признаны Виола Дэвис, сыгравшая в драме Дензела Вашингтона «Ограды» (на фото), и Махершала Али, снявшийся в «Лунном свете»