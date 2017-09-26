Для рекомендаций «В контакте» будет, в частности, специально отбирать и показывать пользователю интересных авторов Евгений Биятов / РИА Новости

«В контакте» начинает бороться с плагиатом и копипастом внутри социальной сети, прежде всего внутри сообществ и у популярных блогеров, рассказал директор по медийной экосистеме компании Сергей Паранько.

Сегодня ВК сообщила о самом большом обновлении сервиса за последние несколько лет. В соцсети помимо общей ленты новостей друзей и сообществ появилась отдельная лента с рекомендованным контентом. В этом разделе соцсеть с помощью алгоритма «Прометей» подбирает посты людей и сообществ, на которые пользователь пока не подписан. Так сеть рассчитывает расширить доступ пользователей к контенту и увеличить число просмотров.

Для рекомендаций «В контакте» будет, в частности, специально отбирать и показывать пользователю интересных авторов. Под авторами «В контакте» понимает как отдельных блогеров, так и сообщества и страницы профессиональных медиа.

Чтобы рекомендации лучше работали, соцсеть максимально заинтересована во взаимодействии с самыми интересными авторами, объяснил Паранько, и поэтому она готова не только делиться с ними доходами от рекламы, но и защищать их интересы.

Бывает, что крупные сообщества во «Вконтакте», у которых более 10 000 подписчиков, воруют контент у маленьких сообществ или блогеров и выдают за свой, указывает Паранько. Конкретных примеров он приводить не стал.

Чтобы плагиата и копипаста не происходило, алгоритм для выдачи рекомендаций (он называется «Прометей») специально проверяет перед тем, как поставить тот или иной контент в эту ленту, оригинальный ли он, рассказал Паранько. Если контент позаимствован, алгоритм взамен ставит в ленту первоисточник.

Технология только начинает отрабатываться, предупреждает Паранько, поэтому прямо сейчас невозможно заявить, что плагиата в ВК больше не будет.