Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: «В контакте» выдала «Рекомендации»
«В контакте» выпустила самое масштабное обновление за несколько лет
Пользователям предложена новая система рекомендаций, авторам – борьба с плагиатом и доходы от рекламы
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Благодаря масштабному обновлению «В контакте» рассчитывает привлечь новых пользователей
Евгений Разумный / Ведомости
«В контакте» (ВК) выпустила масштабное обновление сервиса, сообщили сотрудники соцсети. Главное новшество – появление вкладки «Рекомендации» с лентой из постов, фотографий, видеороликов, подобранных алгоритмом под интересы конкретного пользователя. В отличие от основной ленты новостей в рекомендации попадет контент блогеров и сообществ, на которые пользователь пока не подписан.
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