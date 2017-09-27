«В контакте» выпустила самое масштабное обновление за несколько лет

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Благодаря масштабному обновлению «В контакте» рассчитывает привлечь новых пользователей Евгений Разумный / Ведомости

«В контакте» (ВК) выпустила масштабное обновление сервиса, сообщили сотрудники соцсети. Главное новшество – появление вкладки «Рекомендации» с лентой из постов, фотографий, видеороликов, подобранных алгоритмом под интересы конкретного пользователя. В отличие от основной ленты новостей в рекомендации попадет контент блогеров и сообществ, на которые пользователь пока не подписан.