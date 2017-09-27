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Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: «В контакте» выдала «Рекомендации»

«В контакте» выпустила самое масштабное обновление за несколько лет

Пользователям предложена новая система рекомендаций, авторам – борьба с плагиатом и доходы от рекламы

«В контакте» (ВК) выпустила масштабное обновление сервиса, сообщили сотрудники соцсети. Главное новшество – появление вкладки «Рекомендации» с лентой из постов, фотографий, видеороликов, подобранных алгоритмом под интересы конкретного пользователя. В отличие от основной ленты новостей в рекомендации попадет контент блогеров и сообществ, на которые пользователь пока не подписан.

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