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Павел Кантышев
ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: Минтранс прощается с Microsoft

Минтранс прощается с Microsoft

Ведомство закупает вместо продуктов американской корпорации российский софт

Министерство транспорта намерено мигрировать с импортного софта на отечественный, следует из закупок ведомства. За перевод своих систем на российские разработки министерство готово заплатить 54,8 млн руб.

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