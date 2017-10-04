Нобелевскую премию по химии получили создатели криоэлектронной микроскопии

Adam Baker / Flickr

Нобелевскую премию 2017 года в области химии получили Жак Дюбош, Йоаким Франк и Ричард Хенденсону. Об этом сообщил официальный сайт Нобелевского комитета.

Усилиями этих ученых было создано целое направление криоэлектронной микроскопии, благодаря которому впервые стало возможным исследование в высоком разрешении трехмерной структуры биологических молекул - прежде всего белков - в родной среде - водных растворах. Суть метода состоит в мгновенной заморозке образцов и исследовании их с помощью электронного микроскопа при температуре жидкого азота.

До фундаментального исследования 1984 года, выпущенного группой Дюбоша в Европейской лаборатории молекулярной биологии единственным способом определения трехмерной структуры сложных молекул оставалась рентгеновская кристаллография. Это сравнительно грубый метод, приводивший к повреждениям образцов.