Российский банк в Telegram привлек 66 млн рублей инвестиций

Такие сервисы общаются с клиентом на понятном ему языке, что и вдохновило инвесторов

Talkbank предлагает управлять деньгами с помощью разработанного им чат-бота для Telegram Евгений Разумный / Ведомости

Стартап Talkbank, предоставляющий банковские сервисы через мессенджер Telegram, привлек 66 млн руб. от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и семи частных инвесторов, рассказали «Ведомостям» основатель Talkbank Михаил Попов и представитель ФРИИ.

Talkbank предлагает управлять деньгами с помощью разработанного им чат-бота для Telegram. Собственной лицензии на банковскую деятельность у Talkbank нет, говорит Попов. Сейчас банковские карты (как виртуальные, так и физические) для пользователей Talkbank выпускает Транскредитбанк. Пользователь заказывает карту у банка, привязывает ее в чат-боте к своему аккаунту и может выполнять банковские операции в мессенджере. Бот оснащен искусственным интеллектом, распознает письменную речь пользователя. Еще после анализа финансовых данных клиента он способен предложить специально подобранные для него сервисы и услуги и давать кэшбэк на покупки, говорится в сообщении партнеров. Сервис зарабатывает на комиссиях от банка-партнера и комиссиях от продвижения продуктов партнеров.

Для ФРИИ это вторая инвестиция в Talkbank. В 2016 г. фонд купил 7% проекта за 2,1 млн руб., а сейчас довел свою долю до 16,8%.

Помимо Telegram сервис планирует запуск в Viber и следом в других мессенджерах, говорит представитель ФРИИ. Он оптимистичен в оценках: европейская аудитория такого сервиса близка к 340 млн пользователей мессенджеров и банковских услуг, в России же ориентируется на 6 млн пользователей Telegram (оценка Combot). По оценке ФРИИ, клиент мобильного банка приносит около 2500 руб. ежегодно, поэтому потенциальный доход сервиса фонд оценивает в 15 млрд руб. Правда, пока у Talkbank несколько тысяч клиентов, уточняет Попов.

Основной барьер распространения мобильных сервисов – необходимость убедить пользователя поставить еще одно приложение, объясняет серийный предприниматель Вячеслав Семенчук. А поскольку мессенджеры уже установлены на многих гаджетах, то проблема с точкой входа решена, считает он. Аналитик ассоциации «Финтех» Иван Басов говорит, что не все готовы изменить традиционному и мобильному банкингу, а набор услуг пока не такой широкий, как у других банков.