Капитализация Apple ненадолго превысила $900 млрд
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На фоне высокого спроса на iPhone X Apple сделала оптимистичный прогноз по выручке
David Gray / Reuters
Капитализация Apple на короткий период преодолела отметку в $900 млрд, пишет агентство Bloomberg. Это произошло в день старта продаж новых смартфонов производителя - iPhone X - в США и других странах так называемой первой волны.
На фоне высокого спроса на устройство Apple сделала оптимистичный прогноз по выручке. В ночь на пятницу компания сообщила, что прогнозирует выручку на уровне $84-87 млрд по итогам текущего квартала - на него приходятся Рождество и Новый год, которые традиционно сопровождаются высокими продажами.
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