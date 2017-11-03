Капитализация Apple ненадолго превысила $900 млрд

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На фоне высокого спроса на iPhone X Apple сделала оптимистичный прогноз по выручке David Gray / Reuters

Капитализация Apple на короткий период преодолела отметку в $900 млрд, пишет агентство Bloomberg. Это произошло в день старта продаж новых смартфонов производителя - iPhone X - в США и других странах так называемой первой волны.

На фоне высокого спроса на устройство Apple сделала оптимистичный прогноз по выручке. В ночь на пятницу компания сообщила, что прогнозирует выручку на уровне $84-87 млрд по итогам текущего квартала - на него приходятся Рождество и Новый год, которые традиционно сопровождаются высокими продажами.