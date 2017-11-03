iPhone X в Москве раскупили стремительно

В первый день продаж не давали больше двух смартфонов в руки, они закончились за час

iPhone X в свободной продаже быстро закочились Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи iPhone X в стартовали сегодня в 8.00 по московскому времени. К этому времени в очереди за ним в магазине re:Store на Тверской, по данным ритейлера, стояло уже более 400 человек. Перед открытием магазина неизвестные люди, организованно прибывшие на микроавтобусе, попыталась вклиниться в голову очереди, рассказал сотрудник розничной сети. Но простоявшие в ней более двое суток покупатели вместе с охраной re:Store их прогнали.

По два в руки за наличные

Re:Store сегодня продавал не больше двух iPhone Х в одни руки — но меньше никто и не брал, говорит представитель владеющей сетью Inventive Retail Group Людмила Семушина. Причем с утра покупали только самую дорогую модификацию - iPhone X с памятью 256 Гб (он стоит 91 990 руб.), отмечает она.

Большинство покупали за наличные, заметил корреспондент «Ведомостей». Так поступают те, кто боится, что сломается устройство для приема пластиковых карт на кассе, утверждает Семушина. И перекупщики: наличные быстрее вернуть, если устройство не удастся перепродать, объяснил один из продавцов.

К 11.00 iPhone X с памятью 256 Гб в re:Store закончились, сообщила Семушина.

Причуды конкуренции

Около 11 утра в своем канале «Базовая станция» МТС разослала сообщение, адресованное стоящим в очереди в re:Store. Оператор предложил им отправиться за iPhone X в свои салоны связи, расположенные неподалеку. Корреспондент «Ведомостей» посетил торговую точку МТС на Тверской. Магазин был пуст, в продаже оставался iPhone X 64 Гб (79 990 руб.) в единственном экземпляре. Продавцы обещали новый завоз в течение дня. Первую партию смартфонов, предназначенных для розничной продажи, МТС распродала уже к 13.00, сказал позже ее представитель Дмитрий Солодовников.

В единственном магазине «М.видео» в торговом центре «Метрополис», где iPhone X появился в открытой продаже, смартфоны закончились через час. Так говорит представитель ритейлера Валерия Андреева. Половину своей партии iPhone «Вымпелком» распродал до полудня, утверждает его представитель Анна Айбашева. Как идут продажи iPhone X в «Мегафоне», его представитель Юлия Дорохина не говорит, но предполагает, что закончатся они к концу дня.

В «Эльдорадо» iPhone X в открытую продажу и вовсе не поступил. Сегодня ритейлер выдает аппарат тем, кто заранее его заказал и оплатил, говорит его представитель Юлия Завьялова.

В «Связном» iPhone X есть, но доступны в очень ограниченном количестве и не во всех магазинах, отмечает представитель «Связного» Сергей Тихонов. По его расчетам, смартфонов хватит до воскресенья.

Опрошенные «Ведомостями» представители ритейлеров связывают дефицит iPhone X с тем, что завезли их в Россию мало, а интерес к новинке выше, чем к предыдущим моделям. Сколько iPhone X ввезли в Россию и как их разделили между продавцами, представители Apple и его розничных партнеров не раскрывают. По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в Россию в первой партии ввезли около 15 000 iPhone X. С этими подсчетами согласны сотрудники двух розничных сетей. Iphone 8, появившихся в продаже в конце сентября, было значительно больше — около 40 000, ранее говорил Муртазин.

Чьи квоты

Квоты на продажи устройств, которые Apple выдает своим партнерам, пропорциональны их доле на рынке смартфонов, рассказывали ранее «Ведомостям» сотрудники трех ртиейлеров. Как правило количество устройств, поставляемых в ту или иную торговую сеть определяется ее потенциалом продаж электроники в определенной ценовой категории, в данном случае - в премиальной, отмечает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что дефицит iPhone X связан с проблемами с производством новых компонентов. На начальном этапе, на стадии производства как компонентов, так и готового изделия может быть высок уровень брака, отмечает Кравченко. Но уровень современного производства таков, что решить эту проблему и наладить массовый выпуск комлектующих и устройств, закрывающий любой дефицит, можно за один-два квартала, утверждает он.