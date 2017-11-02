Перекупщики открыли предзаказ на iPhone X
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iPhone X начнут продавать в России 3 ноября, и, судя по всему, новый флагман Apple окажется в дефиците. Это прогнозировали сотрудники ритейлеров, ранее опрошенные «Ведомостями». Как показал предзаказ (во многих розничных сетях он в прошлую пятницу закончился, едва начавшись), спрос на новый iPhone ажиотажный, а завезут в Россию небольшую партию, говорили они. 15 000 штук против 40 000 iPhone 8, утверждали ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин и сотрудник одного из ритейлеров.
Продажи iPhone X еще не начались, но перекупщики уже предлагают iPhone X на Avito — корреспондент «Ведомостей» насчитал почти 500 объявлений. Официальные цены на новинку — 79 990 руб. за аппарат с памятью 64 Гб и 91 990 руб. с памятью 256 Гб. На Avito iPhone X с 64 Гб с доставкой завтра предлагают в среднем за 85 000-120 000 руб., с 256 Гб - 100 000-140 000 руб. Но есть предложения старшего iPhone X и за 170 000 руб., и за 250 000 руб., и даже за 300 000 руб.
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