Чем хорош новый iPhone X и что работает со сбоями

Apple позиционирует новый смартфон как самый большой в своей линейке Thomas Peter / Reuters

В пятницу в России начнет продаваться iPhone X – самый большой, самый яркий и самый дорогой смартфон Apple.

«Ведомости» протестировали новинку.

Новизна на ощупь

iPhone X, который исследовали «Ведомости», сильно отличается от того, что компания делала последние четыре года. В руке новый аппарат ощущается по-другому из-за закаленного стекла – iPhone 7 и его предшественники были в алюминиевых корпусах. Это не просто дизайнерский изыск: стекло необходимо для беспроводной зарядки аппарата. К тому же стекло менее скользкое и меньше рисков, что аппарат выскользнет из рук.

Apple позиционирует новый смартфон как самый большой в своей линейке: у iPhone X дисплей 5,8 дюйма против 5,5 дюйма у аппаратов прошлых моделей семейства Plus. Однако, когда берешь в руки новый девайс и аппарат из линейки Plus, разница в 0,3 дюйма почти незаметна.

Важно другое – iPhone X чуть уже и длиннее, чем iPhone Plus. Зачем так сделано, можно понять, сравнив новинку, например, с iPhone 7 Plus. Если вы работаете со смартфоном одной рукой, то дотянуться пальцем до края экрана непросто. А с зауженным дисплеем, как у iPhone X, такой проблемы нет. Решение, кстати, не новое – точно так же сконструированы смартфоны Samsung Galaxy S7 и S8.

Жизнь без кнопки

Едва ли не главная интрига iPhone X – отказ от кнопки «Домой», с которой пользователи смартфонов Apple прожили 10 лет. «Как жить-то без нее?!» – недоумевали в социальных сетях пользователи яблочных смартфонов. «Ведомости» убедились, что легко.

Выйти на главный экран (для этого изначально и была предназначена фирменная кнопка Apple) можно, смахнув пальцем по экрану снизу вверх. Панель центра управления вытягивается пальцем вниз из правого верхнего угла экрана. Снимок экрана (в классических iPhone делается одновременным нажатием «Домой» и кнопки блокировки) на новом девайсе делается одновременным нажатием кнопок блокировки и снижения громкости. А блокируется аппарат одновременным нажатием кнопок блокировки и увеличения громкости.

В общем без центральной большой кнопки жить не страшно. Но сразу понять, как двигать пальцами, чтобы добиться какого-то осмысленного результата, непросто.

Экран с рожками

Смартфонами с OLED-дисплеями пользователей не удивишь – они появились на рынке еще в конце 2000-х гг., т. е. задолго до iPhone X. Но для Apple это первый опыт такого рода: iPhone X явно выигрывает по контрастности и качеству передачи цветов у экрана iPhone 8. Гораздо комфортнее на нем смотреть и видеоролики – как те, что предлагает Facebook, так и снятые самостоятельно.

В рекламе и презентациях Apple обещала аппарат c дисплеем без краев, границы которого сливаются с корпусом, – смартфон, по сути, состоящий из дисплея. На рекламных фотографиях iPhone X так и выглядит. Но в действительности рамка, в которую заключен дисплей, заметна. Хотя она уже, чем у iPhone 7 или 8.

Долгое время оставалось загадкой, для чего нужны выступы на дисплее справа от блока с фронтальной камерой. Пользователи задавались вопросом, что Apple будет показывать на этих «рожках», какие приложения будут с ними работать. На практике все банально: в левом выступе высвечиваются данные о текущем сотовом операторе, в правом – об уровне сигнала, сотовой сети и оставшейся мощности батареи.

Доступ на глазок

Вместе с кнопкой «Домой» Apple упразднила и Touch ID – идентификацию владельца по отпечатку пальцев (на кнопке, собственно, и был расположен считывающий их датчик). Теперь iPhone узнает своего владельца по лицу с помощью системы распознавания Face ID. Настроить систему оказалось довольно просто – при первом включении надо взглянуть во фронтальную камеру и несколько раз покрутить головой. Лицо корреспондента «Ведомостей» iPhone X запомнил моментально – на это ушло меньше времени, чем на снятие отпечатка пальца на iPhone 7.

По задумке Apple для разблокировки телефона ничего нажимать не надо – достаточно поднести аппарат к лицу (естественно, фронтальной стороной) и провести пальцем по экрану снизу вверх, чтобы открыть главный экран. Но, как показал тест «Ведомостей», работает Face ID непредсказуемо. Иногда срабатывает быстро – так было, например, когда в ходе тестирования мы платили на кассе с помощью Apple Pay. Иногда разблокировка занимает пару секунд, а иногда не происходит вообще. С чем это связано, опытным путем выяснить не удалось. Но, как показали несколько попыток разблокировать телефон, Face ID срабатывает чаще, когда фронтальная камера смотрит на лицо сбоку, чуть по касательной, чем когда вы смотрите на нее анфас.

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