«В контакте» назвала причину сбоя

Авария произошла в энергосистеме одного из дата-центров компании Максим Стулов / Ведомости

Произошла серьезная авария в энергосистеме одного из дата-центров, рассказал «Ведомостям» представитель «В контакте» Дмитрий Лушников. Соцсеть устраняет проблемы и восстанавливает доступ к сервисам, заверил он.

Ранее пользователи соцсети стали писать в микроблоге Twitter с указанием хэштега #вкживи о невозможности зайти на сайт соцсети.

При попытке зайти на сайт vk.com появлялось сообщение: «К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже». В мобильной версии приложение соцсети также было недоступно.

Когда не открывалась главная страница сервиса, корреспонденту «Ведомостей» удавалось перейти во вкладку личных сообщений. На момент публикации заметки к 17.00 мск начала открываться главная страница, личные сообщения и работающая вкладка с музыкой. Причем проигрывались не только сами музыкальные произведения, но и предваряющее их рекламное сообщение.

Названия проблемного дата-центра Лушников не раскрыл. В октябре 2015 г. стало известно, что часть инфраструктуры «В контакте» переезжает в петербургский дата-центр СДН (соглашение о переносе 500 серверных стоек они подписали месяцем ранее). К октябрю 2015 г. «В контакте» перенесла уже 20 серверных стоек, а полного переезда в СДН ожидала в течение полутора лет, рассказывал «Ведомостям» гендиректор дата-центра Алексей Мищенко. «Ведомостям» удалось обнаружить еще одного клиента СДН, также испытавшего сбой. Мищенко не ответил на вопрос «Ведомостей».

«Сегодня около 15.30 в результате отключения напряжения в сети "Ленэнерго" произошло включение в работу системы резервного энергоснабжения дата-центра Xelent, где установлено оборудование "В контакте". В момент переключения нагрузки на резервную систему питания произошло кратковременное прерывание синусоиды, которое длилось 24 мс. В результате этого сбоя перезагрузилось сетевое оборудование некоторых телеком-операторов и наше сетевое оборудование», - прокомментировал ситуацию позже пресс-секретарь соцсети.

После восстановления питания компания отключила часть сервисов для снижения нагрузки на сетевое оборудование. «Далее в течение получаса мы постепенно возвращали все отключенные сервисы в рабочий режим до полного восстановления работы «В контакте», - добавил он.

О возникших в СДН проблемах с оборудованием сообщил и петербургский провайдер «Петерхост», часть клиентских ресурсов которого также из-за этого пострадала.

Каршеринговый сервис BelkaCar также сообщил в пятницу о сбое из-за проблем в санкт-петербургском дата-центре. «В северной части города что-то с интернетом», – написала компания в Twitter-аккаунте. BelkaCar предупредила о возможных проблемах с арендой машин, но пообещала вернуть деньги в случае проблем. О возникших проблемах компания сообщила около двух часов назад – примерно в то же время стали заметны сложности в работе «В контакте».

Около 18.00 мск BelkaCar сообщила о возобновлении сервиса.