Братья Березуцкие продали доли в юрфирме
Юридическая служба «Амулекс» продает абонементы на юридические услуги
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«Амулекс» оказывает дистанционные юридические услуги гражданам, малому и среднему бизнесу
Андрей Гордеев / Ведомости
Венчурный фонд iTech Capital приобрел блокирующую долю в ООО «Национальной Юридической службе «Амулекс»», которая занимается юридическими консультациями через интернет и по телефону. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель фонда и подтвердил представитель «Амулекс».
По данным СПАРК, до середины февраля по 25% компании «Национальная юридическая служба» (такое название фигурирует на сайте «Амулекса») владели Алексей и Василий Березуцкие, а остальные 50% - Егору Коваленко и Дмитрию Макаренко. Представитель «Амулекс» Сергей Долгов подтвердил, что речь идет об игроках футбольного клуба ЦСКА братьях Березуцких.
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