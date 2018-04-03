Технологии / Интернет и digital

Братья Березуцкие продали доли в юрфирме

Юридическая служба «Амулекс» продает абонементы на юридические услуги
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Венчурный фонд iTech Capital приобрел блокирующую долю в ООО «Национальной Юридической службе «Амулекс»», которая занимается юридическими консультациями через интернет и по телефону. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель фонда и подтвердил представитель «Амулекс».

По данным СПАРК, до середины февраля по 25% компании «Национальная юридическая служба» (такое название фигурирует на сайте «Амулекса») владели Алексей и Василий Березуцкие, а остальные 50% - Егору Коваленко и Дмитрию Макаренко. Представитель «Амулекс» Сергей Долгов подтвердил, что речь идет об игроках футбольного клуба ЦСКА братьях Березуцких.

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