На оператора связи для бизнес-абонентов «Авантел» появился новый претендент

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«Авантел»

«Авантел» – провайдер проводной связи для корпоративных клиентов. По собственным данным, он обслуживает около 15 000 клиентов в Москве, Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и еще в восьми российских городах. Среди пользователей – Бинбанк, банк «Открытие», сеть аптек «36,6», Mail.ru Group и др., сообщает компания на своем сайте.

В начале 2018 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «дочке» «Ростелекома» – «Башинформсвязи» купить 100% акций «Авантела». Но она оказалась не единственным претендентом на этот актив. Переговоры о покупке «Авантела» ведет и «Эр-телеком холдинг», отметил источник, близкий к «Эр-телекому». Человек, знакомый с акционерами «Авантела», это подтвердил. Сумму возможной сделки собеседники «Ведомостей» не раскрывают.

По данным ЕГРЮЛ, «Авантелом» владеют Данил Слободской, Олег Маслов и Валентин Мерзликин. Компанию действительно контролируют три российских физических лица, но есть и другие инвесторы, уточняет ее гендиректор Андрей Гончаров. Конкретных имен он не назвал и комментировать возможные сделки с «Эр-телекомом» и «Ростелекомом» отказался.