Роскомнадзор потребовал удалить Telegram из App Store и Google Play

На момент публикации мессенджер был доступен в магазинах приложений

Pavel Golovkin / AP

Роскомнадзор направил Apple и Google требование удалить из магазинов приложений App Store и Google Play мессенджер Telegram, который суд постановил заблокировать на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Ответом [Apple и Google на требование] должно стать удаление приложения Telegram», - уточнил собеседник агентства.

На момент публикации приложение Telegram оставалось доступно в App Store и Google Play.

О намерении потребовать удаления Telegram из App Store и Google Play руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил в понедельник, 16 апреля. Google тогда отказался от комментариев на эту тему в беседе с «Ведомостями». Apple не ответила на вопрос, планирует ли убирать приложение из своего магазина.

С середины ноября 2016 г. аналогичным образом ведомство блокировало LinkedIn в России. За отказ выполнить закон о персональных данных Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить это приложение из российских App Store и Google Play. Компании подчинились требованию.

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России 13 апреля. Суд пришел к выводу, что информация, передаваемая через мессенджер, может угрожать безопасности государства и населения. Судья отмечала, что решение может быть отменено, если Telegram исполнит требование Федеральной службы безопасности (ФСБ) и отдаст ей ключи дешифровки сообщений пользователей.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер в России, направив соответствующие требования операторам связи. Позже Жаров сообщил, что служба начала также блокировать IP-адреса Amazon и Google из-за того, что мессенджер начал их использовать для обхода блокировки.

Основатель Telegram Павел Дуров назвал решение о блокировке мессенджера на территории России антиконституционным и пообещал продолжить отстаивать право российских пользователей на тайну переписки. В то же время без использования VPN-сервисов, которые позволяют обходить блокировки операторов, Telegram может быть временами недоступен, предупреждал Дуров. Бизнесмен признавал, что качество жизни 15 млн российских пользователей Telegram может ухудшиться.

Дуров подчеркивал, что угроза терактов в России останется на прежнем уровне, поскольку экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи в других мессенджерах, либо через VPN. «Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook», - заключал создатель Telegram.