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Telegram возобновил работу после масштабного сбоя

Проблемы с доступом к мессенджеру наблюдались в странах Европы, Ближнего Востока и СНГ
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Telegram возобновил работу после масштабного сбоя, который длился более десяти часов. «Наш еврокластер снова обрел силы. Все инженеры прилагают усилия для восстановления оборудования после сбоя. Telegram возвращается к пострадавшим пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в СНГ», – говорится в сообщении мессенджера в Twitter.

Пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к мессенджеру около двух часов ночи по московскому времени. Основатель Telegram Павел Дуров написал в Twitter, что проблемы вызваны перегревом серверов.

Позже Telegram уточнил, что причиной сбоя стало массовое отключение электричества в окрестностях Амстердама. С проблемами столкнулись пользователи в странах Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и СНГ, говорилось в сообщении мессенджера.

Согласно данным сайта Down Detector, наибольшее число жалоб поступало из Москвы и Киева. Также на проблемы с подключением к мессенджеру жаловались в Белоруссии, Великобритании, Нидерландах, Германии, Австрии, Швейцарии, Болгарии и Израиле. Большинство пользователей отмечали проблемы с подключением к серверу или со входом, а также с отправкой или получением сообщений.

Максимальное количество жалоб наблюдалось около восьми часов утра по московскому времени. После 12.00 мск их число резко сократилось.

Отключение электричества в Нидерландах сказалось не только на работе Telegram. В амстердамском аэропорту «Схипхол» из-за перебоев с электричеством возникли проблемы в работе систем регистрации, из-за чего был отменен ряд рейсов, другие задерживались, был нарушен график прибытия рейсов.

Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать Telegram в России из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Telegram удается обходить блокировку, меняя ip-адреса.

Согласно данным компании «М 13», действия Роскомнадзора не привели к сокращению числа подписчиков популярных Telegram-каналов. В первую неделю блокировки Telegram (с 16 по 22 апреля) число просмотров у топ-100 каналов упало на 24,43%, а количество подписчиков выросло на 6,84%.

Ранее «Медиалогия» выпустила исследование о просмотрах Telegram-каналов. В нем утверждалось, что просмотры с 16 по 23 апреля сократились на 76,5%. Telegram-каналы назвали данные «Медиалогии» «актом грубейшей манипуляции общественным сознанием».

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram

Комментарии  ()
bogdanov7080
10:51 29.04.2018
Подумали парни реальные собственники телеграмма - действительно не красиво выходит, уже месяц как "блокируем", а ничего не заблокировано. Давай как все обвалим, подогреем медийный интерес - и рубанули рычаг)))
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