AppStore и Google Play не спешат удалять Telegram по требованию Роскомнадзора

Роскомнадзор начал рассылать уведомления о предстоящей блокировке владельцам прокси-серверов с 16 апреля Евгений Разумный / Ведомости

Роскомнадзор продолжает вести диалог с магазинами приложений Google Play и AppStore, сообщил «Ведомостям» замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин: пока нет положительных результатов, но ведомство продолжает разъяснять свою позицию, направляет компаниям решение суда. «Мы регулярно общаемся через российских представителей этих компаний и отправляем документы, разъясняющие нашу позицию. Возможные сроки этих переговоров не комментируем», – уточнил Субботин.

Представитель Google отказался от комментариев, представитель Apple на момент публикации заметки не ответил на запрос «Ведомостей».

Зато, по словам Субботина, Роскомнадзор провел блокировку 50 VPN-сервисов и прокси-серверов. Субботин уточнил, что все заблокированные сервисы были созданы специально для обхода блокировок Telegram, но отказался озвучить их названия. Субботин уверен, что блокировка прошла успешно. Заблокированные сервисы не заинтересованы «перескакивать» с одного адреса на другой, пытаясь обойти собственную блокировку, объясняет он: им материально не под силу это реализовать, они слишком мелкие.

Блокировка этих сервисов происходила постепенно, говорит Субботин, остальные постоянно мониторятся. По его словам, фиксированного плана будущих блокировок нет – они будут актуальны только до тех пор, пока сервисы продолжат распространять технические услуги по обходу блокировки Telegram.

Роскомнадзор начал рассылать уведомления о предстоящей блокировке владельцам прокси-серверов еще 16 апреля. В ответ основатель Telegram Павел Дуров вскоре заявил на своей странице «Вконтакте», что будет выплачивать биткойн-гранты администраторам прокси-сервисов и VPN. По его словам, в течение этого года он готов пожертвовать «миллионы долларов» личных средств на это. Дуров также призвал всех помочь финансированием прокси-сервисов и VPN.

Параллельно Роскомнадзор ведет переговоры с 15 иностранными хостинг-провайдерами об изолировании адресов их подсетей, используемых Telegram – чтобы заблокировать их на территории России. «Это абсолютно разные провайдеры, из разных юрисдикций. Некоторые из этих названий мало о чем говорят большинству пользователей, хотя есть и довольно крупные, которые мы также не называем», – критичен Субботин. Ранее Роскомнадзор сообщал о переговорах с Amazon и Google.