Parallels обвинили в нарушении патентов в США
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Aqua Connect Inc. и ее «дочка» Strategic Technology Partners LLC обвинили компанию с российскими корнями Parallels в нарушении двух патентов, зарегистрированных в США. Это следует из иска, поданного 25 марта («Ведомости» ознакомились с материалами дела). Оба патента принадлежат Strategic Technology Partners, утверждают истцы. Технологии, которые они защищают, придумал Джозеф Коэн – сейчас он технический директор Aqua Connect, сообщает компания на своем сайте. Запатентованные решения применяются для реализации удаленного доступа к ПО. Parallels незаконно использует патенты в своем продукте Parallels Access, позволяющем получать с мобильных устройств удаленный доступ к настольным компьютерам, следует из него.
Parallels, основанная в 1999 г. Сергеем Белоусовым, разрабатывает софт для виртуализации. Например, один из продуктов компании, Parallels Desktop, позволяет запускать приложения Windows на компьютерах Mac.
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