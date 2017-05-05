Parallels продала часть бизнеса за $27,4 млн

Российский разработчик софта Parallels продал 51% принадлежавшей ему компании Plesk фонду прямых инвестиций Oakley Сapital за $27,4 млн. Об этом говорится в сообщении фонда и подтверждает представитель Parallels. С учетом долга фонд оценил компанию в $105 млн. За 2016 г. Plesk заработала $28 млн, ее показатель EBITDA составил $14 млн. Oakley рассчитывает на рост ее бизнеса.

Oakley Capital расквартирован в Лондоне, под его управлением находится более $1,5 млрд. В сделке с Parallels участвовал третий серийный фонд Oakley. А первый в 2010 г., например, инвестировал в Time Out.

Plesk разрабатывает софт для управления web-серверами хостинга. Софт Plesk работает на 3500 серверах по всему миру и поддерживает 10 млн веб-сайтов и 18 млн электронных почтовых ящиков, пишет Oakley.

Plesk — это часть бизнеса Parallels, которую в 2001 г. основали выпускники МФТИ Сергей Белоусов и Илья Зубарев. Сначала Parallels называлась SWsoft. Сейчас у компании два направления бизнеса. Во-первых, она выпускает для конечных пользователей Parallels Desktop, позволяющий запускать на устройствах Apple продукты для Windows. Во-вторых, она разрабатывает облачный софт для хостинг-провайдеров и телекомоператоров: управление облачными сервисами, управление web-серверами для хостинга, виртуализация серверов. Эти три продукта компания назвала Odin Service Automation, Plesk и Virtuozzo соответственно. Odin компания продала в декабре 2015 г. тогда еще американскому IT-дистрибутору Ingram Micro, который в феврале 2016 г. сам был куплен китайской HNA Group.

Сергей Белоусов сообщил «Ведомостям», что вместе с Зубаревым остался миноритарными акционерами Plesk. Продавцами он называл фонды Intel Capital, Bessemer Venture Fund, Insight Partners, Almaz Capital Partners, Russia Partners, Cisco, Ingram Micro. Вырученные Зубаревым и Белоусовым деньги по словам последнего будут потрачены на компанию Acronis (решения для резервного копирования и защиты данных) — еще один IT-бизнес, основанный Белоусовым.