«Ростелеком» может направить на дивиденды всю прибыль

По итогам 2016 г. «Ростелеком» выплатил 15 млрд руб. дивидендов, а в 2015 г. – 16,5 млрд. Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал акционерам направить на дивиденды по итогам 2017 г. 14 млрд руб. – всю чистую прибыль по МСФО, сообщила компания. В таком случае выплата на одну акцию составит 5,05 руб.

В марте «Ростелеком» утвердил новую дивидендную политику на 2018–2020 гг. Основное ее отличие от прежней – появление минимального порога выплат. Теперь компания должна выплачивать не менее 5 руб. на обыкновенную акцию и не менее 75% свободного денежного потока (FCF) по обыкновенным и привилегированным акциям. Но сумма дивидендов ограничена чистой прибылью «Ростелекома» по МСФО.

Действовавшая ранее политика предусматривала, что за три года компания должна выплатить не менее 45 млрд руб., что соответствовало примерно 5,4 руб. на акцию в год. По итогам 2016 г. «Ростелеком» выплатил 15 млрд руб. дивидендов, а в 2015 г. – 16,5 млрд.

Из-за того что по новой политике сумма дивидендов ограничивается чистой прибылью по МСФО, компании не удалось соблюсти правило о выплатах не менее 75% FCF, обращает внимание аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Это может вызвать недовольство акционеров с традиционно высокими ожиданиями по дивидендам от телекомбизнеса, предполагает он.

Новая дивидендная политика несколько консервативнее прежней, но остается одной из наиболее прогрессивных среди госкомпаний, отмечал ранее аналитик БКС Игорь Гончаров. Ограничение дивидендов годовой чистой прибыли по МСФО – это достаточно щедро по меркам госкомпаний, считает он.