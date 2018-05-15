«Ростелеком» предложит чиновникам смартфон на российской операционной системе

Его можно купить и в розницу – аппарат стоит 11 990 рублей

Смартфоны под операционной системой Sailfish

доступны в розницу Дмитрий Новожилов / Ведомости

«Ростелеком» хочет, чтобы его смартфоны под операционной системой Sailfish использовались федеральными чиновниками, рассказал президент оператора Михаил Осеевский. По его словам, компания подготовила и направила в Минкомсвязи соответствующий проект постановления правительства.

Документ предписывает сотрудниками федеральных министерств и ведомств использовать смартфоны с операционной системой Sailfish, уточняет сотрудник одного из федеральных ведомств. Минкомсвязи обсуждает проект с профильными ведомствами, добавил Осеевский. Возможно, согласование завершится летом. Проект действительно обсуждается, подтверждает чиновник.

Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.

Также Осеевский утверждает, что «Ростелеком» ведет переговоры о выпуске смартфонов под Sailfish с некоторыми вендорами. Их имен он не назвал.

В марте совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку 75% акций компаний «Открытая мобильная платформа» и «Вотрон», развивающих Sailfish. Обе компании контролировались основателем группы ЕСН Григорием Березкиным. Сумму сделки стороны не разглашают.

Осенью прошлого года один из игроков российского IT-рынка говорил «Ведомостям», что инвестиции в проект структур ЕСН могут составлять $10-20 млн. Представитель Березкина сообщал о десятках миллионов долларов. Предприниматель оценивает весь актив в $50 млн, говорили в апреле 2017 г. два собеседника «Ведомостей».

В 2016 г. «Вотрон» создал компанию ОМП, которая и взяла на себя развитие Sailfish Mobile OS RUS. Это единственная мобильная ОС, которая входит в реестр отечественного софта. И работает под ней пока что единственный серийный смартфон – Inoi R7. В прошлом году контракт на закупку 15 000 таких аппаратов заключила «Почта России». Кроме того, в сентябре 2017 г. смартфон был подарен премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

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