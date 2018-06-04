Apple разработала приложение для борьбы с интернет-зависимостью

С помощью новой iOS 12 можно будет тратить меньше времени на социальные сети

Mark Lennihan / AP

Компания Apple сегодня представила новую операционную систему (ОС) iOS 12. Ее можно будет установить на все устройства компании, поддерживающие предыдущую версию - iOS11, причем обновление будет бесплатным, заявил на конференции для разработчиков (WWDC) вице-президент Apple Крейг Федериги. Таким образом, новую ОС поддерживают все смартфоны компании начиная с iPhone 5S.

Производительность

Новая iOS 12 будет заметно быстрее предыдущей ОС, пообещал Федериги. По его словам, запуск приложений под новой ОС будет занимать до 40% меньше времени, запуск клавиатуры будет быстрее на 50%, а камеры - на 70%.

Тайм-менеджмент

Главным нововведением ОС стала система личного тайм-менеджмента, в том числе приложение Screen Time специально для борьбы с гаджет-зависимостью.

Пользователь сможет ограничивать ежедневное время на просмотр приложений, прежде всего социальных сетей, а также на работу с самим гаджетом, например, если речь идет о смартфоне ребенка. По истечении времени экран будет заблокирован с сообщением о достижении лимита времени просмотра приложения или пользования телефоном. В Screen Time будет развитая статистика использования приложений и гаджетов, а также возможность установить временное окно для использования приложений. «Screen Time подходит для того, чтобы лучше управлять своим временем, проведенным с гаджетом, но особенно полезно для детей и их семей», - пишет Apple.

Кроме того, компания представила улучшенный режим Do Not Disturb, адаптивно уменьшающий яркость экрана и скрывающий все оповещения во время сна, опцию объединения оповещений от одного приложения и единой настройки оповещений от разных приложений (отключение звука и полное отключение). Например, если человек проснулся среди ночи и взял в руки телефон, чтобы проверить время, он не будет отвлекаться на что-то другое.

Виртуальный помощник и дополненная реальность

Виртуальный голосовой помощник Siri сможет реагировать на заранее записанные ключевые фразы с помощью сервиса Siri Shortcuts и может совершать в ответ набор запланированных действий. Так, фраза «я дома!» может запускать приготовление пищи, воспроизведение музыки и включать освещение. В Apple Watch фраза активации Siri заменена поднятием руки с часами. Голосовой помощник, кроме того, следит за использованием сервисов и может выводить на экран блокировки основанные на этом советы.

Apple улучшила платформу дополненной реальности ARKit 2.0, сконцентрировавшись на ее многопользовательской стороне. Пользователи смогут играть в AR-игры друг с другом в виртуальной среде, что облегчит новый единый формат объектов дополненной реальности USDZ. Компания представила два AR-приложения: виртуальную рулетку для измерения реальных трехмерных объектов и игру Lego, объединяющую реальные конструкции из пластмассовых «кирпичей» с виртуальным миром героев.

Анимированные эмодзи

Важное новшество – персонализированные анимированные эмодзи, которые Apple назвала Memoji. Их можно вставлять в сообщения вместо обычных смайлов, а также использовать как анимированный аватар в Instagram. Memoji интегрированы также в групповые видеочаты FaceTime, беседы в которых теперь могут включать до 32 человек. Каждый участник чата может получить собственного аватара, причем возможны и негуманоидные анимодзи. Эксперты отметили сходство Memoji от Apple с Bitmoji от Snapchat.

Неоднозначную реакцию вызвала опция «анимация языка» для Memoji. «В ближайшем будущем мы все будем показывать смартфонам язык», - сказал Федериги, назвавший эту опцию «новой прорывной технологией».

Безопасность

В браузер Safari для iOS 12 встроена функция блокировки отслеживания пользователя через кнопки «Нравится», «Поделиться» и виджеты комментариев в соцсетях. В ходе презентации этого нововведения Apple использовала пользовательский фид Facebook, но саму сеть Федериги не назвал. Если эта функция включена по умолчанию, она значительно повлияет на способность Facebook отслеживать пользователей, отмечает The Guardian.

Также ограничен набор информации о пользовательском устройстве, доступный третьим сторонам: теперь в профиль пользователя не попадут такие маркеры, как конфигурация системы и установленные шрифты.

Apple не уточнила, когда станет доступна iOS 12, но отраслевые эксперты указывают на осень этого года.