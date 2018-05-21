Как начальники борются со смартфонами в офисе
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Генеральный директор рекламного агентства Brown, Parker & DeMarinis Advertising Джейсон Браун прервал выступление и обвел глазами комнату для совещаний: большая часть присутствовавших возилась со смартфонами. Браун вышел из себя и издал приказ по компании о запрете приходить на совещания с телефонами, пригрозив нарушителям увольнением. Это было два года назад, вспоминает Браун. С тех пор он ведет войну с использованием смартфонов в офисе.
Многие менеджеры воспринимают запрет на пользование гаджетами на работе со смешанными чувствами. Смартфоны позволяют сотрудникам выполнять работу удаленно, оставаться в курсе быстро меняющейся ситуации в бизнесе и быть всегда на связи с клиентами и коллегами. С другой стороны, согласно проведенному в 2016 г. компанией CareerBuilder опросу более 2000 топ-менеджеров и сотрудников кадровых служб, смартфоны – одна из основных причин падения производительности труда.
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