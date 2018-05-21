Менеджмент / Управление

Как начальники борются со смартфонами в офисе

Прямые запреты не дают результата – приходится действовать более гибко
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Генеральный директор рекламного агентства Brown, Parker & DeMarinis Advertising Джейсон Браун прервал выступление и обвел глазами комнату для совещаний: большая часть присутствовавших возилась со смартфонами. Браун вышел из себя и издал приказ по компании о запрете приходить на совещания с телефонами, пригрозив нарушителям увольнением. Это было два года назад, вспоминает Браун. С тех пор он ведет войну с использованием смартфонов в офисе.

Многие менеджеры воспринимают запрет на пользование гаджетами на работе со смешанными чувствами. Смартфоны позволяют сотрудникам выполнять работу удаленно, оставаться в курсе быстро меняющейся ситуации в бизнесе и быть всегда на связи с клиентами и коллегами. С другой стороны, согласно проведенному в 2016 г. компанией CareerBuilder опросу более 2000 топ-менеджеров и сотрудников кадровых служб, смартфоны – одна из основных причин падения производительности труда.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике