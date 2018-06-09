IBM создала самый мощный в мире компьютер

Компьютер, названный Summit, был создан для Окриджской национальной лаборатории министерства труда и стоит около $200 млн Ornl.gov

Министерство энергетики США в пятницу представило новый суперкомпьютер от IBM. Он в два с лишним раза быстрее китайского компьютера, который был самым мощным последние два года. Это позволит США впервые за пять лет стать мировым лидером в рейтинге суперкомпьютеров, опередив Китай.

Компьютер, названный Summit, был создан для Окриджской национальной лаборатории министерства труда и стоит около $200 млн, пишет Financial Times (FT). Он состоит из более чем 4600 серверов. Его производительность составляет 200 петафлопсов (квадриллионов операций с плавающей запятой в секунду). У нынешнего лидера — китайского Sunway TaihuLight — она равна 93 петафлопсам. Как отмечает директор лаборатории Томас Захария, новый суперкомпьютер уже был запущен и смог справиться за час со столькими вычислениями, сколько на обычном персональном компьютере пришлось бы выполнять 30 лет. Еще одно преимущество Summit состоит в новой архитектуре, которая специально предназначена для обработки больших массивов данных и для разработки технологий искусственного интеллекта.

Рейтинг 500 самых мощных суперкомпьютеров составляется дважды в год и в следующий раз он будет обновлен 25 июня, отмечает The Wall Street Journal (WSJ). В июне 2013 г. китайский Tianhe-2 сместил с первой строчки американский Titan, который выпустила компания Cray. В 2016 г. лидером стал китайский Sunway TaihuLight. Причем в последнем рейтинге, составленном в ноябре 2017 г., Китай впервые опередил США по числу попавших в него компьютеров. У Китая их было 202 против 143 у США, что стало для американцев худшим результатом в истории.

Гонка за создание самых быстрых компьютеров имеет важное значение для научных исследований. Кроме того, это происходит на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином и их конкуренции в разработке искусственного интеллекта, 5G-сетей и других технологий, важных для национальной безопасности. «Мы должны быть в авангарде в сфере компьютерных вычислений, чтобы быть конкурентоспособными», - утверждает Пол Даббар из министерства энергетики [цитата по WSJ].

Одним из первых проектов Summit станет применение алгоритмов машинного обучения к генетическим данным, чтобы постараться выявить способы лечения болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых заболеваний и опиоидной зависимости, пишет WSJ. С помощью Summit ученые также будут моделировать сверхновые звезды. Кроме того, IBM планирует продавать менее крупные версии компьютера, а также предлагать доступ к одному из суперкомпьютеров в качестве услуги, отмечает FT.

Но Summit может недолго продержаться на первой строчке. Аргоннская национальная лаборатория министерства энергетики США уже работает над суперкомпьютером мощностью 1000 петафлопсов. Хотя первыми такой компьютер должны разработать китайцы в 2020 г., утверждает аналитик Hyperion Research Боб Соренсен. По его словам, всегда стоит ждать появления более мощных компьютеров. «Сейчас это словно организация Олимпийских игр - необходима национальная воля, чтобы это произошло», - приводит FT слова Соренсена.