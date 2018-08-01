Apple уступила Huawei второе место на глобальном рынке смартфонов
В России Huawei уже на первом
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В России в конце мая Huawei вышел на первое место по продажам смартфонов в штуках
Bobby Yip /REUTERS
Во II квартале 2018 г. китайская Huawei заняла второе место по поставкам смартфонов на мировой рынок, сместив на третье Apple. Это следует из отчетов IDC и Strategy Analytics. По их данным, в апреле – июне Huawei заняла более 15% мирового рынка смартфонов в штучном выражении, а Apple – около 12%. В I квартале, поданным IDC, на Apple пришлось 15,6%, на Huawei – 11,8%.
Первое место во II квартале осталось за Samsung – 21%, по данным IDC (чуть более 22% по данным Strategy Analytics). Huawei, обойдя Apple, впервые занял второе место на мировом рынке смартфонов, говорится в ее отчете.
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