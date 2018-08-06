МТС хочет заместить IT-службы корпоративных клиентов

За три года оператор рассчитывает занять 10% российского рынка IT-аутсорсинга

Статья опубликована в № 4624 от 06.08.2018 под заголовком: МТС решила освоить IT-аутсорсинг

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Рынок традиционных аутсорсинговых услуг достаточно плотно занят существующими игроками и чувствителен к цене предлагаемых услуг, обращает внимание председатель совета директоров группы IT-компаний «Аплана» Андрей Гордеев / Ведомости

IT-рынок растет быстрее традиционных телекоммуникационных услуг для корпоративных клиентов, объясняла МТС интерес к этому рынку в годовом отчете за 2017 г. Как сообщил «Ведомостям» представитель оператора, МТС займется IT-аутсорсингом – системной интеграцией, сервисной поддержкой и управлением внутренними IT-сервисами компаний, сможет выполнять функции IT-подразделения заказчика. Оказывать эти услуги МТС будет под собственным брендом.

Заказчики новой услуги смогут арендовать мощности у МТС, перенести свои мощности в облака оператора или передать ему на сопровождение инфраструктуру, перечисляет представитель МТС. Так оператор надеется расширить базу корпоративных клиентов и стать для них единым окном в IT, объясняет представитель МТС.