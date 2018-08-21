ФАС обвинила операторов в дискриминационных условиях sms-рассылки

Банки с госучастием в капитале платят за нее меньше частных

Статья опубликована в № 4635 от 21.08.2018 под заголовком: Антимонопольная служба борется с sms-неравенством

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Антимонопольная служба подозревает, что операторы берут за sms-рассылки с частных банков в разы больше, чем с государственных Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что возбудила дело против МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и «Т2 РТК холдинга» (Tele2), усмотрев в их действиях нарушение закона о защите конкуренции. Нарушение выразилось в том, объясняет ФАС, что государственным и негосударственным заказчикам, в частности банкам, операторы предлагают разные условия sms-рассылок.

По словам начальника управления ФАС Елены Заевой, расследование началось, когда в ФАС поступили заявления от банков и интернет-магазинов. Каких – она не назвала. Для банков с государственным участием установлены тарифы ниже, чем для остальных пользователей, передала она «Ведомостям».