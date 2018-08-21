Статья опубликована в № 4635 от 21.08.2018 под заголовком: Антимонопольная служба борется с sms-неравенством
ФАС обвинила операторов в дискриминационных условиях sms-рассылки
Банки с госучастием в капитале платят за нее меньше частных
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Антимонопольная служба подозревает, что операторы берут за sms-рассылки с частных банков в разы больше, чем с государственных
Андрей Гордеев / Ведомости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что возбудила дело против МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и «Т2 РТК холдинга» (Tele2), усмотрев в их действиях нарушение закона о защите конкуренции. Нарушение выразилось в том, объясняет ФАС, что государственным и негосударственным заказчикам, в частности банкам, операторы предлагают разные условия sms-рассылок.
По словам начальника управления ФАС Елены Заевой, расследование началось, когда в ФАС поступили заявления от банков и интернет-магазинов. Каких – она не назвала. Для банков с государственным участием установлены тарифы ниже, чем для остальных пользователей, передала она «Ведомостям».
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}