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Технологии / Телекоммуникации

МГТС выходит на рынок Подмосковья

Экспансия за пределы Москвы — часть стратегии оператора
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МГТС сообщила о покупке 99% подмосковного интернет-провайдера «Прогрессивные технологии» («Прогтех»). Сумму сделки и другие ее условия МГТС не раскрывает. «Прогтех» работает в Жуковском и его окрестностях — с его приобретением МГТС будет контролировать около 60% рынка интернет-доступа в этом городе, отметил сотрудник МГТС. По его словам, приобретенная компания интересна с точки зрения экспансии МГТС в Подмосковье.

По данным Мособлстата, на начало 2018 г. в Жуковском проживало чуть более 108 000 человек. Это 17-й по этому показателю город Подмосковья.

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