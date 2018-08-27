Мобильный интернет в России уже стал полноценной заменой фиксированному
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Такой вывод содержится в исследовании Deloitte. Компания в августе – ноябре 2017 г. провела онлайн-опрос более 1000 респондентов, проживающих как в городах, так и на селе, возрастом от 16 до 65 лет. Вывод исследования такой: в 2017 г. 15,6% российских домохозяйств подключалось исключительно к мобильному интернету. Этот показатель выше, чем во Франции (там мобильный интернет полностью заместил фиксированный в 9,8% домохозяйств). Но ниже, чем, например, в Канаде и Турции (24,3 и 27,3%).
Как растет количество тех, кто пользуется только мобильным интернетом, партнер Deloitte Антон Шульга оценить затруднился: это был первый опрос Deloitte по данной теме. По его словам, только мобильным интернетом пользуется примерно 13% городского населения России и около 22% сельского.
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