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Мобильный интернет в России уже стал полноценной заменой фиксированному

Без проводов для доступа в сеть обходится 16% российских домохозяйств
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Такой вывод содержится в исследовании Deloitte. Компания в августе – ноябре 2017 г. провела онлайн-опрос более 1000 респондентов, проживающих как в городах, так и на селе, возрастом от 16 до 65 лет. Вывод исследования такой: в 2017 г. 15,6% российских домохозяйств подключалось исключительно к мобильному интернету. Этот показатель выше, чем во Франции (там мобильный интернет полностью заместил фиксированный в 9,8% домохозяйств). Но ниже, чем, например, в Канаде и Турции (24,3 и 27,3%).

Как растет количество тех, кто пользуется только мобильным интернетом, партнер Deloitte Антон Шульга оценить затруднился: это был первый опрос Deloitte по данной теме. По его словам, только мобильным интернетом пользуется примерно 13% городского населения России и около 22% сельского.

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Комментарии  ()
Гаврилов Ярослав
00:29 27.08.2018
Мне одному показалась выборка в 1000 чрезмерной? Такие глобальные выводы следовало бы делать на 10 знакомых высокоуважаемых аудиторов. Зачем такие траты?)
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