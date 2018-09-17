Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4655 от 18.09.2018 под заголовком: Банковские sms стали платными

Сотовые операторы нашли новый способ зарабатывать на клиентах банков

«Вымпелком», «Мегафон» и Tele2 стали взимать плату за sms на сервисные номера банков
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Сотовые операторы постепенно делают платными сообщения, которые пользователи отправляют на сервисные номера банков. «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») разослал своим абонентам сообщение, в котором предупредил, что с 18 сентября sms на короткие сервисные номера банков будут тарифицироваться отдельно по 2,5 руб. за каждое сообщение. В качестве альтернативы оператор рекомендовал бесплатно пользоваться мобильным приложением любого банка.

Некоторые банки активно развивают сервис предоставления услуг при помощи sms. По словам представителя Сбербанка, 23 млн человек в месяц отправляют sms-запросы банку: это могут быть запросы баланса и выписок по карте, оплата мобильного телефона, а также переводы клиентам Сбербанка. А на sms-информирование от банка подписано 76 млн клиентов Сбербанка.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике