Сотовые операторы нашли новый способ зарабатывать на клиентах банков
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Сотовые операторы постепенно делают платными сообщения, которые пользователи отправляют на сервисные номера банков. «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») разослал своим абонентам сообщение, в котором предупредил, что с 18 сентября sms на короткие сервисные номера банков будут тарифицироваться отдельно по 2,5 руб. за каждое сообщение. В качестве альтернативы оператор рекомендовал бесплатно пользоваться мобильным приложением любого банка.
Некоторые банки активно развивают сервис предоставления услуг при помощи sms. По словам представителя Сбербанка, 23 млн человек в месяц отправляют sms-запросы банку: это могут быть запросы баланса и выписок по карте, оплата мобильного телефона, а также переводы клиентам Сбербанка. А на sms-информирование от банка подписано 76 млн клиентов Сбербанка.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}