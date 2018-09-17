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Сотовые операторы нашли новый способ зарабатывать на клиентах банков Андрей Гордеев / Ведомости

Сотовые операторы постепенно делают платными сообщения, которые пользователи отправляют на сервисные номера банков. «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») разослал своим абонентам сообщение, в котором предупредил, что с 18 сентября sms на короткие сервисные номера банков будут тарифицироваться отдельно по 2,5 руб. за каждое сообщение. В качестве альтернативы оператор рекомендовал бесплатно пользоваться мобильным приложением любого банка.

Некоторые банки активно развивают сервис предоставления услуг при помощи sms. По словам представителя Сбербанка, 23 млн человек в месяц отправляют sms-запросы банку: это могут быть запросы баланса и выписок по карте, оплата мобильного телефона, а также переводы клиентам Сбербанка. А на sms-информирование от банка подписано 76 млн клиентов Сбербанка.