Технологии / Телекоммуникации

Информатизацию Москвы возглавит выходец из «Альфа-групп» и АФК «Система»

Новым руководителем департамента информационных технологий Москвы станет Эдуард Лысенко
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Пост руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы займет исполняющий обязанности первого замруководителя этой структуры Эдуард Лысенко. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в московской мэрии. На этой должности он сменит Артема Ермолаева, руководившего ДИТ с 2010 г., отмечают они.

Представитель департамента утверждает, что о назначении Лысенко ему неизвестно.

По словам одного из источников в мэрии, Лысенко в качестве руководителя уже представили сотрудникам департамента. Претензий к Ермолаеву нет, уход – его личное решение, команда остается, уверяет собеседник «Ведомостей». По словам этого человека, концепция департамента остается прежней – централизованная функция информатизации. В видеообращении к сотрудникам Ермолаев сказал, что приоритетами будет информатизация социальной сферы и экономического блока, утверждает собеседник «Ведомостей».

В мэрии Москвы Лысенко трудится с 2016 г.: он возглавлял направление ведомственной информатизации и взаимодействия с федеральными органами власти, следует из его биографии. До 2000 г. работал в банке «СБС-агро», АФК «Система» и структурах «Альфа-групп», с 2012 г. занимался информатизацией Ярославской области (с 2015 г. – в ранге вице-губернатора).

Одна из проблем, решения которой участники рынка ждут от Лысенко – недискриминационный доступ к коммуникациям для прокладки линий связи, отмечает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. По его словам, еще один вопрос, который предстоит решить, – перенос инфраструктуры связи из-за реновации.

Покидающий высокопоставленную должность в мэрии Еромолаев был хорошо знакомо российским участникам рынка связи и IT. В 1998 г. Ермолаев трудился в системном интеграторе Step Logic и российском офисе Cisco. В 2008-2010 гг. работал в Министерстве связи и массовых коммуникаций, где занимал посты директора департамента госполитики в области информатизации и информационных технологий и советника министра.

Под руководством Ермолаева в Москве претворялась в жизнь масштабная программа «Информационный город» (общий бюджет на 2012-2019 гг. – 545,9 млрд руб.). Эта программа предполагает обеспечение связью всех городских учреждений, организацию системы видеонаблюдения в Москве, информатизацию медучреждений, ЖКХ, учреждений образования и культуры. Во время работы Ермолаева мэрия и работающие в Москве сотовые операторы договорились об условиях размещения оборудования связи на муниципальных объектах. В Москве начали массово появляться сотовые вышки двойного назначения (совмещенные с фонарными столбами). В 2016-2017 гг. в центре Москвы мэрия запустила бесплатный WiFi.

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