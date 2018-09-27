«Вымпелком» удвоил доход от big data

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На аналитике больших данных зарабатывают все операторы Евгений Разумный / Ведомости

С января по сентябрь 2018 г. «Вымпелком» заработал почти 200 млн руб. на услугах по обработке больших данных для корпоративных клиентов, что вдвое превышает доходы оператора от этих услуг в 2017 г., рассказал «Ведомостям» исполнительный вице-президент «Вымпелкома» Арташес Сивков. Речь идет как о продаже алгоритмов клиентам, которые применяют их к своим клиентским базам, так и об анализе данных – в таком случае используются данные и клиента, и собственные данные оператора, объясняет Сивков. Последние обрабатываются с согласия абонента и не покидают базу оператора, а заказчик пользуется лишь обезличенным результатом, подчеркивает он.

Оператор помогает банкам оценивать платежеспособность заемщиков банков (их названий оператор не раскрывает), рассказывает Сивков. Банк получает согласие клиента на обработку его персональных данных и предоставляет их «Вымпелкому», который в режиме реального времени их анализирует и выставляет скоринговый балл. Еще оператор зарабатывает на геоаналитике – например, продает розничным сетям обезличенные данные по проходимости торговых точек, рассказывает Сивков. Именно геоаналитика и стала одной из главных причин удвоения выручки, уточняет представитель оператора.