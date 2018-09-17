Статья опубликована в № 4654 от 17.09.2018 под заголовком: МТС запаслась серверами
МТС купила ЦОД почти за 9 млрд руб.
Она рассчитывает использовать его мощности для предоставления облачных сервисов
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Новый ЦОД может пригодиться МТС как для предоставления облачных сервисов, так и для исполнения закона Яровой
Денис Абрамов / Ведомости
МТС купила центр обработки данных (ЦОД) «Авантаж» за 8,9 млрд руб., говорится в сообщении оператора. Бывший гендиректор и совладелец ЦОДа Александр Крок (наряду с ним у «Авантажа» было еще двое совладельцев– физических лиц) это подтвердил.
«Авантаж» – это 2240 серверных стоек в Подмосковье мощностью 20 МВт. Это один из крупнейших ЦОДов в России, который может обслуживать несколько десятков миллионов абонентов, утверждает представитель МТС Алексей Меркутов. По его словам, у ЦОДа пока нет клиентов. «Авантаж» – уже десятый ЦОД МТС: он нужен оператору для предоставления облачных сервисов и colocation (размещение сервисного оборудования клиентов).
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