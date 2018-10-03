Интернет-компании стали одними из крупнейших рекламодателей на ТВ

За первые 9 месяцев этого года они потратили в эфире около 6,5 млрд рублей

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Максим Стулов / Ведомости

За первые девять месяцев 2018 г. интернет-компании потратили на рекламу в телеэфире в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года, в результате они стали одними из крупнейших рекламодателей на ТВ, сообщил на конференции «День бренда» гендиректор Национального рекламного альянса (НРА) Сергей Васильев. НРА — крупнейший продавец ТВ-рекламы в России, он размещает рекламные ролики на телеканалах всех крупнейших медиахолдингов.

Васильев не назвал абсолютную цифру телебюджетов интернет-компаний, но указал, что на них за первые 9 месяцев года пришлось 5,2% рынка ТВ-рекламы. Больше тратят на продвижение в эфире только производители лекарств, банки и операторы связи.