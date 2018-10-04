«Мегафон» завершил делистинг с Лондонской фондовой биржи

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Мегафон объявил об аннулировании листинга своих глобальных депозитарных расписок (GDR) с Лондонской фондовой бирже (LSE). Бумаги компании не будут торговаться на бирже с 5 октября 2018 г., следует из сообщения оператора.

Совет директоров «Мегафона» 15 июля принял решение, что сохранение статуса публичной компании «не является больше приоритетом». Как объяснял «Ведомостям» исполнительный директор «Мегафона» Геворк Вермишян, публичность мешает компании проводить сделки с повышенным профилем риска, экспериментальные партнерства, связанные с новыми продуктами и технологиями, расширение партнерств с госкорпорациями, аккумулирование средств и инвестиции вместо сиюминутных дивидендов. Все это оператор планирует делать для выполнения принятой в мае 2017 г. стратегии цифровой трансформации.

Инвесторам «Мегафона» предложили до 22 августа продать «дочке» оператора – MegaFon Investments Cyprus Ltd. (MICL) – до 128,95 млн обыкновенных акций, торгующихся на Московской бирже, и в виде GDR – на Лондонской, или 20,8% акционерного капитала, по $9,75 за бумагу. 23 августа оператор сообщил, что договорился выкупить около 18,6% своих акций: чуть более 57 млн обыкновенных акций и примерно 58,3 млн GDR. По условиям выкупа «Мегафон» за акции и GDR заплатит примерно 37,6 млрд руб. и $568,4 млн.

Доля MICL в уставном капитале «Мегафона» выросла с 3,92% до 22,52%. USM Group (владеет 56,32% акций оператора) и группа Газпромбанка (18,8% акций) не участвовали в выкупе.

После делистинга может сформироваться внебиржевой рынок торговли GDR, однако нет никаких гарантий того, что это произойдет, пишет «Мегафон» в своем сообщении. Инвесторы также могут погасить свои GDR (заплатив по $0,05 за каждую бумагу) и получить удостоверенные ими акции, торгующиеся на Московской бирже: на ней бумаги «Мегафона» продолжат торговаться. 3 августа акции «Мегафона», торгующиеся на Мосбирже, переместились из первого во второй котировальный список, поскольку оператор не выполнил правила листинга — у него в совете директоров было лишь два независимых директора вместо трех. При этом выкупать акции, которые торгуются на Московской бирже, оператор не планировал.