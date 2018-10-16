Волож прокатил Медведева на беспилотном автомобиле «Яндекса»

Пресс-служба «Яндекса»

Генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож прокатил премьера Дмитрия Медведева на беспилотном автомобиле «Яндекса» по территории инновационного центра «Сколково», сообщила пресс-служба компании. В «Сколково» в эти дни проходит форум «Открытие инновации», где сегодня выступал Медведев.

Волож и Медведев сели на заднее сиденье беспилотного гибридного автомобиля Toyota Prius. За рулем в таком автомобиле никого нет, а на пассажирском переднем кресле сидит инженер «Яндекса». Служба безопасности премьера также выделила две машины сопровождения: одна ехала впереди беспилотного автомобиля, другая – сзади.

Во вторник «Яндекс» подписал соглашение с инновационным центром «Сколково» о запуске в тестовом режиме беспилотного такси на территории инновационного центра. Пока беспилотный автомобиль можно вызвать через приложение «Яндекс.Такси» только во время форума, но вскоре такси будет доступно всем посетителям, обещает представитель «Яндекса». На автомобиле также прокатились президент Сбербанка Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин, рассказал представитель «Яндекса».

«Яндекс» впервые представил собственный беспилотный автомобиль в сентябре 2017 г. Его показали президенту Владимиру Путину, который посетил московский офис «Яндекса» в честь 20-летия компании. Тогда президент убедился, что машина может перемещаться без водителя, но сам кататься на ней не стал.