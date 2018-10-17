Технологии / Наукоемкие технологии

«Ростелеком» протестирует квантовые технологии

Оператор рассчитывает создать новые сервисы по кибербезопасности для своих клиентов
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«Ростелеком» начинает тестировать квантовые технологии передачи данных: до конца 2018 г. компания наладит квантовые коммуникации между двумя узлами связи в 58 км друг от друга, а в начале 2019 г. начнет строить аналогичную многоузловую сеть между городами – по мере готовности оборудования, передал «Ведомостям» через представителя вице-президент «Ростелекома» Борис Глазков.

В будущем на основе этих технологий компания рассчитывает создать новые сервисы по кибербезопасности – увеличить степень защиты информации клиентов, отмечает Глазков. Существующие услуги от этого не подорожают, уверяет он.

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