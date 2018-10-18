ФРИИ предложит компаниям из «списка Белоусова» инвестировать в стартапы

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Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложит свой инвестиционный проект для компаний из «списка Белоусова» Евгений Разумный / Ведомости

В пятницу, 19 октября, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложит свой инвестиционный проект для компаний из списка Белоусова на заседании рабочей группы под руководством первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова и президента РСПП Александра Шохина. Об этом «Ведомостям» сообщили человек, знающий это от топ-менеджеров ФРИИ, знакомый одного из участников завтрашнего заседания рабочей группы и участник совещания в Минкомсвязи, где обсуждались потенциальные проекты для представления этим компаниям. По словам последнего, участники совещания в министерстве обсуждали, что фонд рассчитывает на инвестиции до 100 млрд руб. Об этой сумме на ранних этапах обсуждения слышал и участник завтрашнего совещания у Силуанова и Шохина. Знакомый топ-менеджеров ФРИИ уверяет, что у фонда было несколько вариантов, но для представления комиссии он выбрал проекты на 30 млрд руб.

В июле помощник президента Андрей Белоусов направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их «сверхдоходов», полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, – свыше 500 млрд руб. В список вошли Evraz, «Акрон», «Алроса», «Металлоинвест», «Мечел», ММК, НЛМК, «Норникель», «Полюс», «Северсталь», «Сибур», СУЭК, «Уралкалий» и «Фосагро».