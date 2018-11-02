Технологии / Медиа

Lenta.ru отсудила у ФАС право рекламировать букмекеров

Впервые СМИ удалось оспорить штраф за рекламу ставок
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Арбитражный суд Москвы встал на сторону Lenta.ru в споре с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) за право рекламировать букмекеров. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Rambler Group, куда входит издание. Суд постановил отменить решение ФАС о том, что реклама букмекерских контор на сайте издания нарушает закон «О рекламе», говорит он. Также суд отменил предписание ФАС о прекращении нарушения и наложении штрафа в размере 100 000 руб. в отношении Lenta.ru. Решение было вынесено 1 ноября. Издание размещало рекламу букмекерских контор «Фонбет» и «Bwin Россия».

Представитель ФАС сказал «Ведомостям», что это первый случай, когда СМИ удалось в суде отменить решение ФАС по поводу рекламы букмекеров. Служба намерена продолжить спор в апелляционной инстанции.

Согласно статье 27 закона «О рекламе», размещать рекламный контент букмекерских контор могут печатные и интернет-СМИ, которые специализируются на спортивном контенте. Также закон разрешает размещать такую рекламу в теле- и радиопрограммах с 22 до 7 часов местного времени.

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